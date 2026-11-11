Córdoba se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos: horarios, actividades y espacios que participan

El próximo viernes 13 de noviembre, los museos y espacios culturales de la Agencia Córdoba Cultura abrirán sus puertas para una nueva edición de la Noche de los Museos. Entre las 20 y la 01, el público podrá recorrer distintos puntos de la provincia y participar de una programación especial que combinará arte, historia, ciencia y actividades interactivas.

La propuesta incluirá intervenciones teatrales, conciertos, muestras, recorridos guiados, talleres y experiencias para toda la familia. Desde una visita de misterio en una antigua casona colonial hasta la observación astronómica de la Luna, cada espacio ofrecerá distintas maneras de acercarse al patrimonio cultural cordobés.

La celebración también llegará a localidades del interior provincial, con actividades que pondrán en valor las identidades, la memoria y la producción artística de cada comunidad.

Circuito Centro

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

A las 17, la doctora Marcela Aspell presentará la conferencia "Las Primeras: Mujeres Universitarias. La dulzura y el coraje", que recupera la lucha de las mujeres por acceder a la educación superior y las trayectorias de Elisa Ferreyra Videla y Mercedes Orgaz.

A las 19, el Coro Femenino Domingo Zipoli, bajo la dirección de Melisa Zeballos, interpretará "El tiempo de las flores". Luego, a las 19:30, el grupo teatral "La Mesa está servida" pondrá en escena "Ausente presente", una intervención performática sobre la memoria y los vínculos afectivos.

La programación continuará a las 20 con la presentación del grupo musical Collegium en el auditorio. A las 21:15 será el turno del Coro de la Legislatura, dirigido por Alejandra Seimandi.

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

A las 18, "Artnestesia" reunirá literatura, artes visuales y participación colectiva para reflexionar sobre la salud mental, a partir de la novela de Josefina Álvarez Quirós y la obra de Manuel Agüero Aliaga.

A las 19:30, Patricia Assef presentará "Desde La Tierra", un recorrido musical por las coplas populares, la tradición andina y obras propias. Además, se exhibirá una selección de libros excepcionales del acervo de la biblioteca.

Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte

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De 20 a 1, "Un museo, muchas voces" reunirá música y educación en torno al cuarteto. Participarán el proyecto "Cuarteteritos", del Instituto Superior del Profesorado de Laborde, integrado por una banda adolescente y un coro escolar, junto a los coros Queerfonía Coral y Vorágine.

También se compartirán proyectos educativos vinculados a este género musical.

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

De 20 a 1, "Museo Misterioso: Historias para entrar con miedo al museo" transformará la histórica casona colonial en un escenario de misterio. La propuesta incluirá teatro, relatos de terror, efectos especiales y personajes de las leyendas cordobesas que recorrerán patios y habitaciones.

Teatro Real – San Jerónimo 66

De 20 a 22:30, "Recorrido Real: Viernes 13 y los fantasmas del Teatro" invitará a descubrir los secretos del edificio a través de visitas guiadas con intervenciones artísticas sorpresa. Los recorridos se realizarán cada 30 minutos.

Circuito Nodo Lugones

Centro Cultural Córdoba – avenida Poeta Lugones 401

A las 20 se realizará "VIVA LA BATA", el tercer Encuentro Masivo de Bateristas, una experiencia musical colectiva que reunirá a bateristas para interpretar canciones en simultáneo.

A las 22, la comunidad artística Eclissé ofrecerá una clase abierta de tango. A las 23, habrá una clase de salsa para principiantes y público en general.

Archivo Histórico Provincial – avenida Poeta Lugones 401

A las 20, "Anudando historias: taller de khipu inca", junto al Consulado del Perú en Córdoba, invitará a las familias a descubrir este antiguo sistema andino de registro y confeccionar sus propios khipus.

También se presentará "Brochero. Las huellas de un Pastor", con documentos originales y material audiovisual, y la muestra fotográfica "El Gran Camino Inca", dedicada al patrimonio cultural del mundo andino.

A las 21 habrá actividades lúdicas para las infancias.

Museo Provincial de Ciencias Naturales – avenida Poeta Lugones 395

De 20 a 1, "Una Noche de otro Planeta" propondrá una experiencia para toda la familia que combinará arte, ciencia y astronomía.

"Ciclo Lunares: El pulso invisible de la Biodinámica" del artista Luciano Colman, transformará el espacio con luces, proyecciones y sonidos. Además, habrá observación de la Luna mediante telescopios, guiada por especialistas de la Comunidad Regional Punilla, y una escultura lumínica en el ingreso al museo.

Museo Emilio Caraffa – avenida Poeta Lugones 411

A las 20, los colectivos Bordadoras en el Museo y Cuerpos Textiles presentarán "BASTA", un encuentro participativo de bordado que invita a visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de violencia, en cercanía del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además, se podrán recorrer las nuevas exposiciones del museo, con propuestas de Semilla Buciarelli, Karola Margara, Alejandro Barbeito y Esotecnia.lab, entre otras.

Circuito Plaza España

Salón de los Gobernadores – Chacabuco esquina Bolivia, Parque de las Tejas

A las 21:30, "Pretextos para el encuentro: juegos y música en el Salón" recuperará los juegos tradicionales como espacios de participación y disfrute compartido.

La propuesta se completará con música bajo las estrellas a cargo de la DJ Euge Bril, en el marco del lema "Museos uniendo un mundo dividido".

Museo Evita Palacio Ferreyra – avenida Hipólito Yrigoyen 511

A las 20, el parque del museo recibirá una exhibición de autos antiguos organizada por la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos.

A las 21, una compañía artística invitada sorprenderá al público con un flashmob musical que combinará voces e instrumentos en una intervención espontánea y colectiva.

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – avenida Hipólito Yrigoyen 622

De 20 a 1, el museo ofrecerá encuentros con fotógrafos y actividades participativas. Andrés Bonetti y Tania Pérsico realizarán visitas guiadas por sus muestras "Diálogo silencioso" e "Impermanencia", mientras que Pablo Grinspan compartirá los procesos y técnicas de "Ritual colectivo".

Para las infancias, habrá un taller sobre los quipus incas junto al Consulado General del Perú en Córdoba.

Entre las 21:30 y las 00:30, "El Museo sale a la calle" propondrá una acción de impresión xilográfica a partir de una obra del artista Bart Shanahan, con la posibilidad de llevarse impresiones realizadas durante la actividad.

De 22:30 a 1, "El Criadero de Fantasías", a cargo de Guillermo Franco, invitará a descubrir dispositivos fotográficos y cinematográficos antiguos. Durante toda la noche también habrá actividades interactivas.

Paseo del Buen Pastor – avenida Hipólito Yrigoyen 325

De 20 a 00, la fuente de Aguas Danzantes ofrecerá sus espectáculos de luz y movimiento.

En la Capilla se podrá recorrer "26 líneas presas en la K…pillar 24 05 1975", del artista Luis Bernardi, una muestra de esculturas e instalaciones en metal que dialogan con la arquitectura del espacio.

La programación incluirá además una performance de joyería artística contemporánea, con piezas realizadas por estudiantes de la Licenciatura en Diseño de la Universidad Católica de Córdoba.

Circuito Kempes

Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí – Parque del Chateau

A las 20, "Bestial: descubrí qué animal llevas dentro" invitará al público a formar parte de una creación colectiva que combina animales reales y fantásticos, imágenes en transformación y una atmósfera sonora envolvente. La propuesta busca expandir la experiencia de la muestra vigente.

Territorio provincial

Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani – Esteban Echeverría 232, Unquillo

Desde las 19, la histórica Casona de Villa Forchieri ofrecerá una programación para toda la familia, con exposiciones de maquetas de animación stop motion, la instalación interactiva "Bichario", cine de animación para las infancias y espacios de juego y experimentación.

También habrá una muestra de los trabajos de los alumnos del Taller de Animación y música en vivo con Uerekeke Sonidos Afrolatinos, a las 19 y a las 23.

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Entre las 20 y las 23, Estudio Kiosko presentará "Cinemateka: el cine más grande del mundo en miniatura", una experiencia inspirada en el teatro Lambe Lambe que permitirá disfrutar cortometrajes animados en pequeñas salas individuales.

Además, de 19 a 00, llegará el Museo Rodante de la Agencia Córdoba Cultura con "El ganado y lo perdido", de Carlos Alonso, reproducciones de obras de Fernando Fader y actividades participativas para las infancias.

Casa de la Cultura – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto

Desde las 19, la Casa de la Cultura se sumará con una propuesta que combinará una muestra artística y las exposiciones "Más allá del ras de la tierra", de Ana Victoria Yoguel, y "La sombra como hermana de la luz", de Emiliano Constantino. Además, en la Sala del Tesoro se exhibirá una pintura de Luis Sosa Luna.

Las artes escénicas tendrán su lugar con una intervención teatral del grupo Los Siete Locos del Mascaviento Teatro.

La música será otra de las protagonistas. Musa Music llegará con un espectáculo en vivo que recorrerá grandes canciones de las décadas del 70, 80, 90 y 2000, invitando a viajar por distintas épocas y generaciones. También habrá una selección de vinilos de distintas épocas.

Estancia Jesuítica de Caroya

A las 20:30, "El duende de Caroya" invitará a descubrir las leyendas locales a través de lecturas de la escritora Sonia Dolivo, una búsqueda del tesoro y una feria de emprendedores.

También se lanzará la muestra "Camino a los 150 años de la ciudad", integrada por maquetas realizadas por estudiantes de la Escuela Pío León.

Casa Museo Leopoldo Lugones – Cautivita s/n, Villa de María de Río Seco

A las 20, "Una noche, todo el pueblo es un museo: Lugones íntimo" propondrá descubrir al escritor desde su infancia en Villa de María.

Estudiantes del secundario leerán fragmentos de Romances del Río Seco y los visitantes podrán participar de "La mesa de Lugones", una experiencia para escribir versos con pluma y tinta. Habrá también proyecciones de frases del autor y recorridos cada 30 minutos.



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Museo Arqueológico Provincial Aníbal Montes – avenida Alem 1931, Río Segundo

De 20 a 1, el museo reunirá el talento artístico local con una programación que incluirá obras de teatro, Banda Municipal, bailes folklóricos, música coral, tango y folklore, en un encuentro de expresiones tradicionales y contemporáneas.

Museo Arqueológico Cerro Colorado

A las 21, "Puentes de luz" presentará proyecciones holográficas de figuras del arte rupestre, generando un diálogo entre las interpretaciones de los pueblos originarios y las perspectivas europeas sobre los animales representados en estas narrativas. La experiencia se desarrollará tanto en la sala de exposición como en aleros rupestres cercanos al museo.

La Noche de los Museos volverá a ser una oportunidad para encontrarse con el patrimonio, descubrir nuevas expresiones artísticas y disfrutar de experiencias culturales en comunidad. Desde la ciudad de Córdoba hasta distintos puntos del interior provincial, los espacios de la Agencia Córdoba Cultura abrirán sus puertas para celebrar una noche en la que el arte, la historia, la ciencia y la creatividad invitarán a vivir la cultura de una manera diferente.