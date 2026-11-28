La convocatoria de Encuentro Vecinal Córdoba (EVC) de Aurelio García Elorrio reunió a dirigentes de distintos espacios no peronistas con vistas a un armado opositor, pero las ausencias de Gabriel Bornoroni y Luis Juez marcaron la jornada. Rodrigo de Loredo insistió con un frente amplio y propuso definir candidaturas mediante una encuesta. En la antesala, el juecismo cuestionó la eventual foto de unidad: "Todos juntos ahí y después cada uno por su lado no tiene sentido".

La foto que buscó mostrar amplitud terminó dejando al descubierto la áspera rosca política en el arco opositor. De Loredo respondió a la invitación de García Elorrio y compartió escenario con el referente de EVC en Villa Carlos Paz. Sin embargo, el faltazo del jefe libertario y del líder del Frente Cívico expuso la tensión que atraviesa a la oposición cordobesa por el liderazgo del armado electoral de 2027.

Aunque las explicaciones oficiales apuntaron a compromisos de agenda, en la previa ya circulaban señales de que Bornoroni y Juez no participarían. Detrás de esas ausencias aparece la áspera disputa entre el radicalismo de De Loredo y el tándem libertario-juecista por el liderazgo de una eventual coalición opositora y el lugar que cada sector pretende ocupar.

La escena se produjo durante una nueva edición del congreso anual de formación y debate político del partido vecinalista, denominado "Encuentro del Encuentro", en el Hotel Ananque de Villa Carlos Paz. La jornada de apertura estuvo encabezada por García Elorrio y tuvo como principal presencia política a De Loredo, quien respondió a la convocatoria del vecinalismo a distintos actores del arco opositor.

También participaron la concejala macrista Soher El Sukaria —referenciada en Mauricio Macri, en contraste con el PRO cordobés alineado con la alianza libertaria—; el legislador del Partido Libertario Agustín Spaccesi; el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi; los legisladores vecinalistas Gerardo Grosso y Rodrigo Agrelo; la presidenta del bloque radical, Alejandra Ferrero; y el exlegislador Javier Bee Sellares, quien además integra la cúpula de la UCR nacional.

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De Loredo llegó después de una intensa agenda territorial: la noche anterior había encabezado un acto y mantenido reuniones en Cruz del Eje, y este domingo tenía previsto continuar su recorrida por el norte provincial. Aun así, no quiso faltar a la convocatoria de García Elorrio, a quien definió como un dirigente de trayectoria coherente y de quien dijo haber aprendido durante su paso por la Legislatura cordobesa.

El referente vecinalista valoró la presencia del radical en la mesa de debate sobre la situación provincial. Aclaró que el encuentro no buscaba formalizar un acuerdo electoral, aunque ratificó la voluntad de promover el diálogo entre los espacios opositores para construir una alternativa de gobierno después de casi tres décadas del PJ en el poder.

Sobre las ausencias, García Elorrio expresó respeto por las agendas de cada dirigente y ratificó que Encuentro Vecinal seguirá impulsando "hasta el fin" la conformación de un frente amplio que garantice la alternancia institucional.

"Hay dirigentes de otros partidos que fueron invitados, algunos vendrán y otros no. También hay un tiempo para la rosca política. El 27 es un año electoral y muchos te preguntan qué vamos a hacer, para dónde vamos. Si yo supiera, les contestaría", comentó ante los propios, en medio de las dificultades para ordenar una estrategia común. Sin embargo, al cargar contra la gestión peronista, el vecinalista remató: "La situación en esta provincia está complicada".

El Sukaria y Spaccesi también se sumaron al encuentro vecinalista | Crédito: Cedoc

De Loredo insiste con una encuesta y reivindica su estructura territorial

En ese escenario, De Loredo volvió a impulsar un frente amplio y planteó una metodología para resolver las candidaturas. "Vamos formando un frente para garantizar que le ganemos al peronismo, que ha causado un daño muy profundo a la provincia de Córdoba", sostuvo el radical, quien se presentó como candidato a gobernador.

"Voy a seguir bregando por un acuerdo, y por eso propongo una encuesta que defina quién es el que está en mejores condiciones de garantizar que le ganemos al peronismo", agregó. La propuesta introduce la discusión central en la negociación de quién encabezará la fórmula opositora y con qué mecanismo se resolverá.

El radical también exhibió el volumen territorial con el que pretende sentarse a esa discusión. "Concurrimos a ese frente con nuestros 170 intendentes, 20 legisladores y 500 concejales y tribunos de cuenta de toda la provincia", afirmó en sus redes sociales. Además, ratificó su intención de construir una alternativa para terminar con "30 años de mafias y retroceso".

En su discurso volvió sobre los ejes de su propuesta de gobierno: eliminación de agencias, reducción de ministerios y de la burocracia estatal, recorte de la militancia rentada y combate contra las mafias. Según planteó, ese esquema permitiría bajar Ingresos Brutos y Sellos y mejorar los salarios de docentes, policías y médicos.

"El peronismo gobierna con las mafias", insistió De Loredo en su embate, en línea con las denuncias que había formulado días atrás junto a concejales de la UCR, el PRO y el Frente Cívico por el escándalo del COyS.

Por su parte, el presidente de la UCR cordobesa, Matías «el Ruso» Gvozdenovich, agradeció a García Elorrio por reunir a referentes opositores y sostuvo en redes sociales que "la alianza opositora va tomando forma y va a incluir a todos los que estén dispuestos a ganarle al peronismo".

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El juecismo marca distancia: "Sería una foto engañosa"

La lectura del encuentro en el Frente Cívico fue bastante menos optimista. Dos días antes de la convocatoria ya se daba por descontada la ausencia de Bornoroni y Juez, junto con referentes del PRO cordobés alineados con La Libertad Avanza. En la antesala, una voz del juecismo confirmó a Perfil Córdoba que no participarían y dejó en claro el escepticismo del espacio sobre una eventual confluencia electoral con De Loredo.

La objeción va más allá de la metodología y los tiempos de negociación. En el juecismo ven un escenario de tercios para 2027 y desconfían de que el radical termine integrándose a la alianza que conduce Bornoroni en Córdoba, mucho menos si pretende hacerlo como candidato a gobernador.

"Sería una foto engañosa esa", advirtieron desde el espacio de Juez ante la convocatoria de EVC. Y explicaron su rechazo a una imagen de unidad sin un acuerdo político concreto: "Todos juntos ahí y después cada uno por su lado no tiene sentido".

La advertencia expone el principal obstáculo de la negociación. Mientras De Loredo busca instalar un frente amplio, respaldado por la estructura territorial de la UCR, y propone una encuesta para definir candidaturas, el espacio de Bornoroni y Juez no parece dispuesto a concederle de antemano ese lugar ni a compartir una foto que pueda interpretarse como un aval a su estrategia.