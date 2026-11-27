La imputación del exlegislador Ramón “Cañito” Flores por nombramiento ilegal y de su exasesor Ariel Rodríguez por aceptación ilegal de cargo público volvió a poner bajo presión a la conducción de la Legislatura de Córdoba. Tras la decisión judicial, la radical Brenda Austin reactivó un reclamo que el bloque de la UCR había formalizado el 31 de agosto ante la vicegobernadora Myrian Prunotto para declarar la nulidad de los contratos de los asesores vinculados al exlegislador, disponer su desvinculación y exigir la devolución de los salarios percibidos indebidamente, más los intereses correspondientes.

El planteo, dirigido a la titular del Poder Legislativo, también advertía sobre la eventual responsabilidad administrativa y penal de quienes hubieran intervenido en las designaciones. A casi tres meses de aquella presentación, el expediente continúa sin resolución. La imputación de Flores y Rodríguez le imprime ahora una nueva dimensión al reclamo opositor. Para la UCR, ya no alcanza con revisar cómo se produjeron los nombramientos, la Legislatura debe avanzar con su nulidad y el recupero de los recursos públicos.

El argumento jurídico del radicalismo se apoya en la Ley 9.880, que regula el ingreso y la permanencia del personal del Poder Legislativo. Según la interpretación expuesta en el escrito, las designaciones y sus renovaciones vulneraron las prohibiciones establecidas en el artículo 12, que impide el ingreso de personas con determinadas causas penales pendientes, condenas por delitos dolosos o contra la administración pública, y antecedentes de exoneración sin rehabilitación.

Sobre esa base, Austin sostuvo que, de acuerdo con el artículo 10 de la misma norma, los nombramientos eran nulos desde su origen y reclamó que se abrieran las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.

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Una causa judicial que reaviva el reclamo

En la causa que se tramita en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico, a cargo de Matías Bornacini, se busca establecer las circunstancias en las que Rodríguez fue incorporado como asesor legislativo y si para acceder al cargo presentó una declaración jurada presuntamente falsa, en la que habría negado sus antecedentes penales.

Por ese hecho, Flores quedó imputado por nombramiento ilegal y Rodríguez por aceptación ilegal de cargo público. El exasesor tenía antecedentes de condenas por usurpación y peculado y había sido exonerado de Epec. La investigación apunta a determinar si tanto quien lo propuso como quien aceptó el cargo conocían las condiciones que impedían su contratación.

Brenda Austin | Crédito: Cedoc - Prensa Legislatura

“Lo advertimos en agosto en el recinto, cuando pedimos excluir a Flores por indignidad en los términos del artículo 99 de la Constitución de Córdoba”, recordó Austin. La radical sostuvo que el planteo no se limitaba a cuestionar los antecedentes de los asesores, sino también la conducta institucional del entonces legislador frente a la situación de su equipo. “No solo no controló, sino que avanzó sabiendo las imputaciones que pesaban sobre su equipo”, afirmó.

La parlamentaria también puso el acento en el vínculo previo entre Flores y Rodríguez, que se remontaba a sus pasos por Epec y la Municipalidad de Villa de María del Río Seco. Según señaló, el exlegislador había llevado al exasesor a la administración municipal y también le había asignado su abogado. “No fue un descuido. No podía no saber. Hoy la Justicia investiga si firmó a sabiendas de que lo declarado era falso”, sostuvo Austin.

El caso de Rodríguez, además, no fue el único antecedente que el radicalismo incorporó a su denuncia. El planteo de agosto alcanzaba a otros exasesores vinculados a Flores, entre ellos José Aníbal Villarreal, detenido en una causa por presuntos abusos sexuales y grooming contra adolescentes de Villa de María del Río Seco; Mario Giraudo, condenado por encubrimiento de abuso sexual, y José Héctor Villegas, imputado por explotación infantil.

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El costo político

La ofensiva de Austin también volvió a poner en discusión el comportamiento del oficialismo durante el tratamiento legislativo del caso. El 26 de agosto, el bloque radical había solicitado en el recinto la exclusión de Flores por indignidad. Sin embargo, el oficialismo rechazó el tratamiento de esa iniciativa, habilitó una licencia y posteriormente aceptó la renuncia del legislador peronista, sin que el pleno tuviera que pronunciarse sobre el planteo opositor.

La misma resistencia, resaltó la opositora, se produjo frente a los pedidos de informes (4.7442 y 4.7519/R/26), que buscaban esclarecer cómo ingresaron los asesores, quién verificó sus antecedentes y qué controles se realizaron antes de autorizar las contrataciones. El oficialismo también rechazó su tratamiento sobre tablas, se dijo desde la bancada radical.

Con ese antecedente, Austin volvió a reclamar que la conducción de la Unicameral deje de postergar una definición administrativa sobre los contratos y los fondos involucrados. “Esos nombramientos violaron la ley y son nulos. Cada sueldo salió del bolsillo de los cordobeses”, reclamó la integrante del bloque UCR.

En este contexto, la representación radical exige que la Legislatura resuelva la nulidad de las designaciones, determine las responsabilidades de quienes intervinieron y recupere los salarios pagados. Una definición que sigue pendiente en manos de Prunotto y que la imputación judicial volvió a colocar en el centro de la discusión política.