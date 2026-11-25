Los exintendentes de Villa del Rosario, Roberto Hugo Herrera y Ricardo Omar Manera, junto con los exintegrantes del Tribunal de Cuentas, Christian Idelio Lazzarone y María Eugenia Vietri Pavón, serán juzgados en un debate oral y público por defraudación contra la administración pública, según confirmó la Cámara de Acusación de Córdoba. La resolución rechazó los recursos de las defensas y dejó firme el envío a juicio de la causa por los fondos del Festival de Folklore en el Agua.

El expediente investiga las ediciones 48 (enero de 2016) y 49 (enero de 2017) del festival. Los tres vocales de la Cámara votaron en el mismo sentido y dispusieron que las costas del recurso queden a cargo de los apelantes. La elevación a juicio había sido pedida por la fiscal de Instrucción de Río Segundo en diciembre de 2024 y ratificada en marzo de 2026 por la jueza de Control de esa ciudad.

Manera y Herrera en un acto oficial.

Herrera, que gobernó hasta el 12 de diciembre de 2015, responde como autor de un hecho. Manera, quien lo sucedió, responde como autor de otros dos. Lazzarone y Vietri Pavón enfrentan dos hechos cada uno: según la acusación, colaboraron de manera indispensable al aprobar los pagos sin objeciones. El expediente toma como referencia una pena máxima de seis años.

Qué sostiene la acusación

La base es una pericia contable oficial sobre la documentación secuestrada. El Ente Municipal de Eventos (EME), creado en noviembre de 2015 para organizar el festival, emitió 170 órdenes de pago por unos 4,5 millones de pesos. De ellas, 135, por $2.884.974, carecían de respaldo documental: no tenían las facturas que exige la AFIP. En la edición de 2017 se registraron otras 68 erogaciones en la misma situación. Actualizada por inflación, la primera cifra equivale hoy a unos 500 millones de pesos, según los cálculos.

La Cámara destacó otras irregularidades. Para cancelar la orden de pago global de 2016, por $4.456.864, se asentó un cheque de $3.450.954. El banco informó, ante un pedido del vocal opositor del Tribunal de Cuentas, Nicolás Rivalta, que ese cheque no existía en la cuenta del municipio. La misma orden figuraba con dos importes distintos en los listados oficiales, con una diferencia de $17.313 sin explicación, y la rendición se presentó fuera del plazo de 60 días.

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El presupuesto firmado por Herrera en noviembre de 2015 preveía un superávit de $834.000. El informe de gestión del EME mostró un déficit de unos $880.000. De todos los artistas contratados, solo consta un contrato original, con una diferencia de $23.000 entre lo pactado y lo declarado en el balance.

Una declaración jurada ante un escribano, incorporada en el acta notarial 700, refuerza la acusación según la Cámara, que la analizó por primera vez. Quien la prestó, por su vínculo con la secretaria del presidente del EME, afirmó haber conocido sobrefacturaciones en los cachés: dijo que a un artista se le hizo figurar un pago de $1.300.000 cuando habría cobrado $800.000. Sostuvo además que Herrera y Manera conocían esas maniobras. Los artistas no integran la causa.

Los jueces reconocieron un límite: la pericia no pudo determinar el destino de los fondos sin respaldo. Aun así, entendieron que eso no impide sostener la acusación, porque lo que se analiza es si hubo un perjuicio concreto para las arcas municipales.

Lo que respondieron las defensas

El abogado Ezequiel Mallía, defensor de Manera, Lazzarone y Vietri Pavón, sostuvo que la falta de facturas no equivale a la falta de respaldo, que el dinero llegó a quienes prestaron los servicios y que una parte de ellos eran trabajadores informales.

Citó al perito de control, quien afirmó que “por cuestiones socioeconómicas locales existen comprobantes que no cumplen con las reglamentaciones y requerimientos de AFIP”. Planteó además que los miembros del Tribunal de Cuentas actuaron de buena fe y asesorados, y que las denuncias de Rivalta tuvieron un trasfondo político.

La Cámara respondió que Rivalta les advirtió por la falta de facturas y que aun así aprobaron sin reservas. Agregó que repitieron esa conducta en 2017, cuando firmaron otras 68 erogaciones sin respaldo. También señaló que informalidades propias de ciertos ámbitos comerciales no justifican el manejo de dinero público.

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El abogado Rosendo Montero, defensor de Herrera, pidió que se declare prescripta la acción. El tribunal lo rechazó por dos razones. La primera es que el último acto que interrumpió el plazo fue el pedido de elevación a juicio del 30 de diciembre de 2024. La segunda es que Herrera, según su propia declaración y sin rectificación posterior, se desempeñaba como director de compras de la Municipalidad de Córdoba (hasta 2019). Como funcionario público, el plazo de prescripción queda suspendido.

El vínculo con la gestión actual

Diego Carballo, intendente desde 2023 por Juntos por el Cambio, no figura entre los imputados y la resolución no lo menciona. Su trayectoria, sin embargo, atraviesa el período investigado. Comenzó su militancia radical en la Seccional 4ta de la capital provincial. Presidió el Tribunal de Cuentas durante el segundo mandato de Herrera, que gobernó entre 2007 y 2015. Entre 2015 y 2023 fue secretario de Gobierno de Manera, es decir, durante los dos festivales bajo investigación.

Manera y Diego Carballo, actual intendente de Villa del Rosario.

Carballo, Herrera y Manera pertenecen a la UCR. Herrera ocupa la vicepresidencia 2° del Comité Provincial del partido en Córdoba y es referente deloredista de Río Segundo.

La causa está radicada en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 8.ª Nominación de Córdoba, que realizará el juicio. Fuentes de la Cámara indicaron que el expediente ingresó hace pocos días, que se cumplen los primeros trámites procesales y que todavía no hay fecha estimada para el inicio del debate.