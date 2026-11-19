Los intendentes y jefes comunales que integran la Comunidad Regional de Municipios y Comunas (CoMuPro) manifestaron su preocupación por la fuerte reducción de los recursos que recibirán por coparticipación durante la primera quincena de noviembre y advirtieron sobre el impacto que esa situación podría tener en la prestación de servicios básicos.

Según los datos difundidos por el espacio, la Provincia transferirá $22.478 millones a municipios y comunas en ese período. El monto implica una caída nominal del 45,1% respecto de la primera quincena de octubre y un descenso del 35,6% en comparación con igual tramo de 2025.

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Desde CoMuPro señalaron que la disminución responde, principalmente, a la retracción de las dos fuentes de financiamiento con mayor incidencia en la coparticipación provincial: los recursos provenientes de impuestos provinciales, que registraron una baja interanual del 20,4%, y la coparticipación federal, que descendió 49,6%.

En el desglose de otros tributos, el informe también muestra que Bienes Personales cayó 20,1% en términos nominales frente al mismo período del año pasado, mientras que la recaudación vinculada al Monotributo exhibió un incremento del 59,9%, aunque con una incidencia mucho menor dentro del total distribuido.

Frente a este escenario, los intendentes remarcaron que la reducción de recursos pone en tensión las finanzas de los gobiernos locales.

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"Con esta importante caída, se les hará cuesta arriba a muchos municipios y comunas poder afrontar las obligaciones básicas que tienen para brindarle los servicios esenciales a los vecinos", expresaron desde CoMuPro.

El planteo se suma a los reclamos que distintos municipios vienen realizando por la evolución de los ingresos coparticipables, en un contexto en el que las administraciones locales sostienen que la menor disponibilidad de fondos dificulta cubrir gastos corrientes y mantener el nivel de prestaciones.