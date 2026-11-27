Ante el escenario de posibles lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Mendiolaza comenzó a implementar un esquema integral de prevención para reforzar su capacidad de respuesta frente a crecidas y anegamientos.

El operativo apunta a anticiparse a los momentos de mayor riesgo mediante una combinación de trabajos sobre el territorio, nuevas herramientas de monitoreo y una planificación de los recursos disponibles para actuar ante una emergencia hídrica.

El arroyo Saldán, uno de los puntos clave del operativo

Uno de los focos principales del plan está puesto en el arroyo Saldán, donde el Municipio trabaja junto a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) en tareas de mantenimiento.

Las intervenciones incluyen la remoción de sedimentos acumulados y limpieza de sectores identificados como prioritarios para mejorar la circulación del agua y favorecer el escurrimiento natural del cauce.

Además de estas tareas, equipos municipales realizan recorridos y relevamientos para detectar puntos vulnerables y definir dónde concentrar las acciones preventivas antes de la temporada de tormentas.

Un mapa para anticipar dónde están los riesgos

Como parte de la estrategia, Mendiolaza creó un Mapa de Contingencia Hídrica que reúne información sobre los sectores que pueden verse afectados ante una crecida.

La herramienta permite identificar zonas de posible anegamiento, cauces, vados, desagües, puntos críticos y recursos disponibles, con el objetivo de que las áreas municipales cuenten con información rápida para organizar una respuesta.

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El sistema fue desarrollado por el Comité de Emergencia Municipal (COEM) y puede ser consultado por los vecinos a través de internet.

La ciudad suma una estación meteorológica propia

Otra de las incorporaciones será una estación meteorológica municipal, que permitirá contar con registros propios sobre las condiciones climáticas.

El equipo brindará datos sobre variables como lluvias, temperatura y viento, información que será utilizada para complementar los pronósticos generales y mejorar el seguimiento de los cambios que puedan producirse en la zona.

Desde el Municipio remarcan que contar con datos locales es especialmente importante en las Sierras Chicas, donde una misma tormenta puede generar impactos diferentes según el sector.

Cómo funcionará la respuesta ante una emergencia

El plan también contempla la preparación de un esquema operativo para eventuales evacuaciones o asistencias.

Entre las medidas previstas se encuentran la definición de centros de evacuados, espacios de acopio, puntos de encuentro, distribución de insumos y coordinación entre Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y otras áreas municipales.

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Además, se trabaja en la actualización del equipamiento y los recursos disponibles para intervenir frente a una situación crítica.

Relevamientos en barrios con antecedentes de riesgo

Dentro del trabajo preventivo, el Municipio realiza relevamientos en barrios que presentan antecedentes de afectación por crecidas, como El Perchel y Los Cigarrales.

El objetivo es conocer las necesidades de cada sector, identificar vecinos que puedan requerir asistencia especial y mejorar la planificación de posibles evacuaciones.

También se busca fortalecer la articulación con Bomberos Voluntarios, escuelas e instituciones locales para definir protocolos de actuación.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

Desde el Municipio recordaron la importancia de acompañar las medidas de prevención: mantener limpios los desagües domiciliarios, no arrojar residuos en calles o cursos de agua y evitar circular por sectores inundados durante una tormenta.

El Mapa de Contingencia Hídrica de Mendiolaza se encuentra disponible en: https://mendiolazacoem.netlify.app