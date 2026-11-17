El pronóstico para Córdoba para este martes prevee temperaturas altas y períodos sin precipitaciones en buena parte de la jornada. Sin embargo, las condiciones favorables tendrán una duración limitada porque el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un nuevo episodio de tormentas que empezará durante la noche.

En la ciudad de Córdoba se espera una mínima de 19°C y una máxima de 27°C, mientras que en distintas localidades de la provincia los registros volverán a ubicarse por encima de los 26 grados. La nubosidad será variable y podrían producirse lluvias aisladas, principalmente durante la mañana en el centro provincial y por la tarde en el sur.

La advertencia oficial alcanza inicialmente a sectores de Cruz del Eje, Pocho, Minas, San Alberto, San Javier, Calamuchita y Río Cuarto.

Según el SMN, desde la madrugada del miércoles el área bajo alerta se ampliará y las tormentas podrán presentar ráfagas, intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y precipitaciones abundantes en lapsos breves. Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de valores superiores en forma localizada.