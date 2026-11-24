El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Córdoba, en sectores del centro y norte provincial. La temperatura llegará hasta los 29 grados en la Capital.
El área alcanzada por el aviso incluye a la ciudad de Córdoba y a departamentos como Colón, Punilla, Santa Rosa de Río Primero y San Justo.
Con el avance de la mañana, las precipitaciones perderán fuerza. El cielo permanecerá mayormente cubierto, la temperatura subirá hasta los 20 °C y el viento rotará hacia el sur, manteniendo velocidades similares. Además, la chance de lluvia descenderá a valores mínimos, de entre 0% y 10%.
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Durante la tarde se espera el registro más elevado de la jornada, con una máxima de 29 °C y cielo mayormente nublado. En ese tramo del día ya no se prevén precipitaciones, mientras que el viento sur ganará intensidad y podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la noche, el ambiente volverá a ser más templado, con 21 °C, cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvias.