La humorada de Luis Juez y Gabriel Bornoroni (LLA) a bordo de un Fiat 600, con Rodrigo de Loredo como destinatario, duró apenas unos minutos. Sin embargo, alcanzó para exponer la pelea por el liderazgo de la oposición cordobesa y las diferencias sobre quién debe conducir un eventual frente electoral contra el peronismo en 2027.

"Rodrigo, mirá con quién estoy. Traé el DeLorean, papi, y hacemos un pique de 100 metros", lanzó Juez, flanqueado por el diputado libertario, al apuntar contra el vehículo inspirado en Volver al futuro que De Loredo utiliza para instalar su candidatura a gobernador.

Sumado a la escena, Bornoroni lanzó un dardo con ácida ironía: "Vamos a ganar la provincia de Córdoba. Hace falta un copiloto más atrás". Y Juez remató: "Claro, hay lugar para uno más. En el 600 entran tres". Ambos socios en La Libertad Avanza (LLA) señalaron el asiento trasero del "Fitito".

La postal, registrada durante la visita a Villa Nueva en el marco del acuerdo con el intendente radical Ignacio Tagni para incorporarse a la alianza violeta, tuvo una lectura política inmediata: para Juez y Bornoroni, De Loredo puede integrar el armado opositor, aunque sin ocupar el volante.

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La respuesta llegó de Matías «el Ruso» Gvozdenovich, titular del Comité Provincia y aliado político del referente radical. "No hay problema, pero que quede claro que el que conduce es De Loredo", retrucó, en una defensa explícita del lugar que la UCR reclama en la futura coalición opositora rumbo a 2027.

De Loredo en cónclave UCR, en clave 2027

La disputa por el volante

El cruce se produjo apenas cuatro días después del cónclave en el que De Loredo reunió a intendentes y legisladores radicales para exhibir músculo territorial y marcarle límites a LLA por su avance sobre municipios gobernados por la UCR. Los boina blanca a cargo de gobiernos locales no ocultaron su malestar y se plantaron ante la jugada libertaria.

"Mientras en Córdoba se va a definir el futuro de Argentina, otros juegan a pescar en la pecera. Sin un armado opositor fuerte y con el más competitivo, (LLA) pierde Córdoba frente al peronismo K, Milei pierde la Nación y vuelve el kirchnerismo. Unidad es actos, no extorsión", disparó Mauricio Jaimes, presidente del Congreso Provincial de la UCR.

La advertencia sintetizó la posición orgánica del centenario partido referenciado en De Loredo: sin un acuerdo amplio y con el candidato que consideran más competitivo, el peronismo podría retener Córdoba y comprometer las aspiraciones nacionales de Milei. Una discusión que, detrás de la humorada del Fiat 600, expone dos estrategias enfrentadas por la conducción de la alianza con tonada cordobesa.

Tagni se sumó a la alianza LLA | Crédito: Cedoc

Mensaje a De Loredo

En el acto de incorporación de Tagni, Juez dejó una serie de definiciones que ahora adquieren otra dimensión. "Tenemos que estar todos juntos para terminar con 28 años de peronismo en Córdoba", afirmó el senador, antes de reclamar que se dejen de lado las "vanidades" y las "ambiciones individuales".

"Creo que no se construye futuro si dejás que te roben el presente", expresó el líder del Frente Cívico, al tiempo que remarcó: "La ambición personal no puede ser superior a la necesidad del conjunto". Aunque evitó mencionar nombres, el mensaje fue un cañonazo dirigido contra De Loredo.

Juez, quien tampoco oculta su aspiración de volver a competir por la gobernación, buscó relativizar la discusión por las candidaturas: "No importa quién. Lo importante es que a quien le toque tenga los valores que esta alianza intenta expresar". Una definición que contrasta con la estrategia del radical de llegar a la negociación con aspiraciones concretas de encabezar el frente.

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Una negociación en las grandes ligas

De Loredo apuesta a trasladar la discusión a una mesa nacional, con una negociación entre Javier Milei, Mauricio Macri y los gobernadores del radicalismo. El expresidente ya hizo saber al poder libertario que su candidato para Córdoba es el exdiputado, mientras que los mandatarios radicales también buscan un entendimiento con la Casa Rosada. En las últimas semanas, De Loredo reforzó esos vínculos con Maximiliano Pullaro y Alfredo Cornejo.

La jugada despierta recelos entre sus potenciales socios cordobeses. En el Frente Cívico cuestionan que pretenda negociar su lugar desde una mesa nacional y le reclaman incorporarse al armado de LLA sin condicionamientos. Así, mientras la UCR busca traducir su peso territorial y sus respaldos nacionales en la conducción de la coalición, Juez y Bornoroni resisten que esa posición quede definida de antemano.

Una interna que también juega para Llaryora

En el Panal siguen de cerca la disputa. El círculo chico que rodea a Martín Llaryora apuesta a que las diferencias entre radicales, juecistas y libertarios dificulten la construcción de una alternativa opositora para 2027. En ese escenario, los reproches cruzados sobre quién termina siendo más funcional a la continuidad del PJ empiezan a ganar espacio.

La estrategia nacional de De Loredo, las exigencias de Juez para que nadie condicione la unidad y el avance de Bornoroni sobre los territorios radicales alimentan una tensión que excede las diferencias de estilo en los movimientos de los opositores.

Detrás del Fiat 600 y el DeLorean, el problema para la oposición es que la discusión por la candidatura empezó mucho antes de que exista un acuerdo de convivencia. Todos dicen querer terminar con el peronismo, pero todavía no consiguen acordar las reglas para definir quién estará a cargo del volante opositor.