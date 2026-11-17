El Gobierno de Córdoba declaró el Estado de Desastre para la localidad de General Roca, en el departamento Marcos Juárez, luego del fenómeno climático registrado el pasado 13 de noviembre, que provocó daños materiales y afectó la actividad habitual de la zona.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución N° 327 de la Secretaría General de Desarrollo Social, publicada en el Boletín Oficial provincial.

Según el documento oficial, el temporal generó consecuencias tanto en sectores urbanos como rurales, con afectación de bienes, predios productivos y vías de acceso.

La resolución señala además que las condiciones provocaron complicaciones para la actividad agropecuaria y productiva de la región, y que se recibieron reportes sobre una situación crítica junto con solicitudes de autoridades locales y representantes sociales.

Qué implica la declaración

Con la declaración de desastre, la Provincia habilitó la utilización del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, creado para responder ante este tipo de emergencias.

Además, la Secretaría de Políticas Sociales quedó facultada para delimitar las zonas alcanzadas según los relevamientos realizados y disponer las medidas necesarias para implementar los mecanismos de asistencia previstos por la normativa vigente.