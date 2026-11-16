Happy Birra 2026 llega a Alta Gracia con Bahiano, Kapanga, cerveza artesanal y más de 100 emprendedores

Alta Gracia volverá a convertirse en uno de los principales polos de atracción del fin de semana largo con una nueva edición de Happy Birra 2026, el festival que combinará música en vivo, gastronomía, cerveza artesanal y actividades para toda la familia durante tres jornadas consecutivas.

El encuentro se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre en el Parque del Sierras Hotel, donde las actividades comenzarán todos los días a partir de las 17. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita, mientras que las comidas y bebidas podrán adquirirse en los distintos puestos instalados dentro del predio.

Happy Birra en Alta Gracia

Bahiano, Kapanga y Planeador V encabezan la grilla

El escenario principal reunirá a artistas de reconocimiento nacional como Bahiano, Kapanga y Planeador V, además de bandas y músicos locales que completarán la programación durante las tres jornadas.

Los organizadores también anunciaron intervenciones artísticas itinerantes y una carpa especialmente destinada al público infantil, con funciones de circo y espectáculos de magia para que las familias puedan disfrutar de distintas propuestas durante el festival.

Cerveza artesanal, gastronomía y una nueva propuesta

Como en cada edición, uno de los grandes atractivos será el patio gastronómico, donde habrá foodtrucks con diversas opciones culinarias y beertrucks con cervezas artesanales.

Este año, además, el festival incorporará una novedad: gin trucks, que ampliarán la oferta de bebidas para el público que asista al evento.

Más de 100 emprendedores mostrarán sus productos

Otra de las propuestas destacadas será la Terraza de Emprendedores, un espacio que reunirá a más de 100 expositores, artesanos y pequeños productores provenientes de distintos puntos de Córdoba.

La feria permitirá recorrer propuestas vinculadas al diseño, la producción artesanal y los productos regionales, complementando la programación artística y gastronómica.