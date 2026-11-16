“Hay que simplificarle la vida al vecino”: el cambio en la prioridad de paso que buscan aplicar en Córdoba

La prioridad de paso para quien circula por la derecha sigue siendo la regla general en los cruces entre calles de igual jerarquía. Sin embargo, una modificación reciente en la normativa de tránsito de la provincia de Buenos Aires incorporó una nueva excepción: los vehículos que circulan por avenidas y otras arterias de mayor jerarquía tienen preferencia frente a quienes intentan cruzarlas desde una calle.

En dialogo con Radio Punto a Punto, Guillermo Pacharoni, especialista en seguridad, hablo sobre el alcance de este cambio y las posibilidades de que se aplique en Córdoba. Pacharoni aclaró que “sigue existiendo la prioridad de paso de la derecha y sigue siendo absoluta, solo que se agrega una nueva excepción”, explicó.

El especialista sostuvo que la modificación apunta a establecer que una avenida tenga preferencia sobre una calle común, una diferencia que considera lógica por las características de circulación de cada vía. “Lo que parece ser un sentido común, que es que la avenida tenga preferencia sobre una calle, bueno, ya esté normatizado”, señaló.

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En ese sentido, explicó que las diferencias de velocidad también justifican el cambio: mientras que en las calles urbanas el máximo general es de 40 kilómetros por hora, en las avenidas llega a 60. “¿Cómo va a frenar toda la avenida para que cruce un vehículo transversal que está cruzando una calle?”, planteó.

La reforma establece, en términos prácticos, que quien pretende ingresar o cruzar una avenida desde una calle debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la arteria de mayor jerarquía. La regla de la derecha continúa vigente cuando se trata de dos calles convencionales.

Por qué el cambio todavía no se aplica en Córdoba

Pacharoni advirtió que la nueva regla no tiene aplicación automática en la ciudad de Córdoba y que todavía hacen falta adecuaciones normativas. “Necesitamos que sea modificado para que tenga vigencia en Córdoba en la ley provincial y esencialmente en cada ordenanza municipal”, explicó. El especialista recordó que el tránsito es una facultad provincial y que, por ese motivo, una modificación de la normativa nacional no implica necesariamente su aplicación directa en cada jurisdicción.

En ese marco, mencionó que la iniciativa ya se encuentra “por el Consejo Deliberante de la ciudad, hemos tenido en el día de hoy una reunión también con el concejal Marco Vázquez. Esto ya está en tratamiento”, indicó.

Pacharoni también cuestionó la superposición de normas nacionales, provinciales y municipales, y consideró que es necesario unificar criterios para evitar confusiones entre los conductores. “Lo que tenemos que hacer es simplificarle la vida al vecino y que vaya una sola línea”, resumió.

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El especialista también aprovechó la entrevista para aclarar que la modificación no habilita a desconocer la prioridad de paso por la derecha en cualquier esquina. “La prioridad de paso de ley sigue siendo absoluta, solo se agrega una nueva excepción”, remarcó.

Pacharoni explicó que la nueva disposición se suma a otras excepciones que ya contempla la normativa, como los cruces desde una calle de tierra hacia una pavimentada, las situaciones vinculadas con las vías ferroviarias y las rotondas.

Además, advirtió que la responsabilidad en un siniestro no depende exclusivamente del lugar en el que se produce el impacto. “Si te impacta en la parte trasera y vos tenías que ceder el paso, lo mismo sos responsable vos”, explicó.