Cuál es la propuesta central del libro y qué discusión busca instalar?

—Está elaborado sobre una temática que está pendiente de respuestas. Si bien hay una política en curso, se la interpreta como una política de un esquema temporal, hasta que se pueda avanzar en nuevas etapas. Lo que planteo es justamente la necesidad de discutir cuál debe ser el régimen monetario que le dé estabilidad a la economía argentina.

—¿La Argentina necesita un nuevo régimen monetario?

—Sí, yo creo que establecer un nuevo régimen monetario es muy importante. Incluso en la Constitución está, de alguna manera, demarcado. No se trata solamente de regular la creación del Banco Central, sino de establecer un régimen monetario. Eso se expresa en uno de los incisos de las facultades del Congreso, que establece que debe hacer sellar moneda, fijar el valor de las monedas extranjeras y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas. Lo que quería decir esa disposición es que, así como necesitamos una unidad de medida para las transacciones, también necesitamos una unidad monetaria que sirva para que se realicen sin que se altere su valor.

—La dolarización fue una de las principales promesas de campaña de Milei, pero perdió centralidad rápidamente. ¿Por qué cree que ocurrió?

—La cantidad de dólares necesarios para cambiar los pesos que existían por dólares era muy grande. Pero, además, hay una cuestión vinculada con los agregados monetarios, es decir, con el dinero que necesita la economía para que aumente el crédito. Para que aumente el crédito, si se hace en dólares, puede ocurrir lo que sucedió en 2001 y en otros momentos de la historia: que la gente decida retirar sus dólares. Cuando eso pasa y esos dólares fueron prestados, se produce una gran contracción monetaria, con una profunda recesión. Eso fue lo que ocurrió en 2001. Desde 2002 en adelante se decidió que no hubiera lo que se llama descalce de monedas: tomar dólares de los depósitos y prestarlos a quienes no producen dólares, es decir, para actividades domésticas. Entonces, como lo que necesitamos es una gran expansión del crédito, la dolarización no nos da esa respuesta, o por lo menos nos ofrece una respuesta subóptima.

"El dólar va a subir": Casas prevé volatilidad hasta las elecciones de 2027, pero no un descontrol

—Si la dolarización no es la respuesta, ¿qué alternativa propone?

—Lo importante es avanzar hacia un nuevo régimen monetario. Una cosa es bajar la inflación del 200% al 30% y otra muy distinta es llevarla a cero o al 2% anual, que es un parámetro considerado óptimo internacionalmente. Recién cuando lleguemos a ese punto vamos a poder tener tasas de interés compatibles con una expansión del crédito. Pero el país no puede seguir esperando a que eso ocurra. Hay que adoptar un nuevo régimen monetario lo antes posible. Yo propongo uno, pero seguramente habrá otras alternativas. Lo importante es no seguir en este estado de incertidumbre.

—¿Cuáles son las principales debilidades que encuentra hoy en el programa económico?

—Básicamente, la ausencia de una regla clara. En la actualidad no está claro cuál es la regla monetaria. Se dice que no se emite más, pero eso no es una regla. Cuando la cantidad de dinero es más demandada porque la economía crece, obviamente tiene que aumentar la oferta para mantener estable su valor. Si eso no ocurre, se sobre valúa la moneda local y hay actividades que pasan a no ser rentables solamente por una mala política monetaria. Después apareció el sistema de bandas cambiarias divergentes que tenemos en este momento. El techo de la banda va subiendo por la evolución de la inflación y el piso va bajando, también por esa evolución. Entonces, se van alejando uno del otro. Por otro lado, la política del Gobierno fue mantenerse en un valor nominalmente estable, que estuvo en torno a los $1.500 hasta la semana pasada. Eso hizo que el esquema fuera simplemente nominal, porque el dólar no fluctuaba efectivamente entre el piso y el techo de las bandas.

—¿Ese esquema cambiario puede generar problemas para la producción y la actividad económica?

—Cuando la oferta de dólares es mayor, se aprecia la moneda local. Hemos tenido un período de inflación muy prolongado mientras el tipo de cambio se mantuvo nominalmente estable. Eso terminó generando una apreciación real. Si lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de hechos externos, de movimientos que se producen en las finanzas mundiales, eso demuestra que necesitamos un sistema más flexible, no uno tan rígido. Y si responde a causas internas o a una combinación de factores, también hay problemas que deben resolverse. Por ejemplo, existe incertidumbre sobre cuándo se va a poder acelerar el acceso al mercado de capitales para renovar la deuda que va venciendo. Eso genera un aumento del riesgo, porque la gente no sabe de dónde van a salir los recursos para pagar el capital de la deuda que vence. El Gobierno dice que los va a obtener de fondos o de la compra de dólares por parte del Banco Central. Pero cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos, y si esos pesos exceden la demanda de dinero, se produce un desequilibrio. El mercado necesita conocer las reglas cambiarias, monetarias y financieras. Cuando no están claras, se genera incertidumbre. Lo que propongo es que se adopten esas reglas lo antes posible.

"La misma recesión técnica": Córdoba también cayó dos trimestres seguidos, según la UNC

¿La “gran Menem” en el ’91?



Consultado sobre el año electoral que se viene y las posibilidades de que el Gobierno “se anime” a realizar cambios en el programa económico, Horacio Liendo sostuvo que “hay quienes especulan con no tocar nada y, de alguna manera, esperar que aguante hasta el año que viene, hasta las elecciones. Yo propongo adoptar un conjunto de reglas de juego en esta materia. Si está bien diseñado, ese escenario va a generar apoyo de parte de la población”.

En ese sentido, destacó la experiencia de (Carlos) Menem: “En 1991 había una gran incertidumbre política y elecciones en el medio. Sin embargo, en abril de ese año se decidió avanzar con la convertibilidad. Después de superar dos hiperinflaciones, logró una gran estabilización y un fuerte crecimiento de la economía de manera simultánea”. Y añadió: “Menem ganó las elecciones de 1991 y las siguientes. Incluso en las elecciones de 2001, cuando la convertibilidad ya se había deteriorado, nadie postuló salir de ese régimen. La sociedad siempre sostuvo ese sistema porque le había dado estabilidad y crecimiento”.

Horacio Tomás Liendo

Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UBA. Especialista en derecho administrativo, cambiario y bancario, fue uno de los responsables del diseño jurídico de la Ley de Convertibilidad, implementada en 1991 durante la gestión de Carlos Menem y el Ministerio de Economía de Domingo Cavallo. Se desempeñó como director del Banco Central, subsecretario de Financiamiento y negociador de la deuda externa argentina en el marco del Plan Brady y el Club de París. Es socio fundador del estudio jurídico Liendo & Asociados.