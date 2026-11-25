La economía de Córdoba cayó dos trimestres seguidos y atraviesa la misma recesión técnica que el país. El Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC calculó una baja de 1,9% en el segundo trimestre de 2026 y de 1,7% en el tercero, ambas contra el trimestre anterior.

Ignacio Juncos, el economista que coordina el informe del IEF, agregó otro dato: frente al tercer trimestre de 2025, la actividad retrocedió 4,3%. En trimestres anteriores, la comparación interanual todavía daba positiva.

Juncos explicó los límites de la medición en Punto a Punto Radio 90.7 FM. En Córdoba “no hay un indicador oficial que mida con alta frecuencia la actividad económica”, a diferencia del EMAE nacional. La Dirección de Estadística de la provincia publica el Producto Geográfico Bruto una vez al año, y el último dato corresponde a 2025.

Un indicador propio, sin dato oficial

Para cubrir ese vacío, el IEF construyó su propio índice de actividad, que se calcula por trimestre. Juncos aclaró que no se puede comparar con el EMAE: “son dos indicadores distintos”. El del IEF mide solo Córdoba, y el del Indec mide todo el país.

Ignacio Juncos - economista

Aun así, Juncos defendió la validez de la lectura. Sostuvo que la dinámica cordobesa suele acompañar a la nacional y que una divergencia sería extraña. “No puede despegarse de las variables macroeconómicas”, dijo.

Con dos caídas encadenadas, Juncos concluyó que “Córdoba está en la misma recesión técnica que a nivel nacional”. Aclaró que esa conclusión sale del estimador del IEF y no de un cálculo oficial. El dato del tercer trimestre todavía no se publicó, pero el instituto ya lo tiene calculado.

Qué cae y qué crece

El índice combina diez series, que el IEF desestacionaliza antes de agregarlas. Juncos explicó que el instituto no mide sectores por separado. Pero las series que releva muestran “una caída prácticamente generalizada”, dijo.

Solo suben dos: la molienda de girasol y la de soja. Caen la demanda de empleo, el patentamiento de vehículos, la recaudación de Ingresos Brutos, el consumo de cemento y la demanda de gas de las industrias. “Tenemos bastante certeza” de que la actividad bajó en el trimestre, afirmó Juncos.

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¿Refleja lo que se vive en la calle? Juncos descartó que un número pueda medir una percepción: “reflejar una sensación es algo imposible”. Comparó el caso con la inflación. Ese índice tampoco informa cuánto aumentó lo que consume cada persona, sino un promedio de precios. El indicador de actividad también agrega series generales y no el comportamiento de un sector.

Para Juncos, lo que importa es la dirección. Si los valores repiten el mismo signo mes a mes, el dato sirve para saber que “la economía no está repuntando, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial”.

Sobre qué debería hacer el Gobierno, Juncos advirtió que habla de Córdoba y no de la economía nacional. Aun así, opinó que para reactivar la actividad hace falta una política orientada a eso. Dijo que pasaron más de dos años y que no se cumplió la idea de que, al ordenar y estabilizar, “todo va a repuntar solo”.

Producción y empleo no siempre van juntos

Juncos planteó otro criterio para discutir la matriz productiva de Córdoba: no mirar solo cuánto produce un sector, sino cuánto empleo genera. Recordó que a nivel nacional la minería, sea Vaca Muerta, litio o los yacimientos de San Juan, ayuda al crecimiento porque “produce valor agregado, pero no produce empleo”.

En Córdoba, dijo, el sector agropecuario funciona igual. Mueve la economía provincial y marca el ritmo de los indicadores, “pero no te mueve el empleo”.

Para Juncos, esa tensión obliga a afinar la discusión. Propuso buscar eslabonamientos industriales alrededor del agro que generen trabajo. También planteó, como hipótesis, que si alguien cree que la industria automotriz no conviene porque depende de las decisiones de las casas matrices, habría que preguntarse qué otra actividad genera empleo. La pregunta clave, resumió, no es solo qué se produce: es “qué beneficios me trae producir eso”.

Los datos provinciales serán presentados en un panel este jueves 26 de noviembre, a las 17.30, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Otro economista expondrá sobre indicadores de producción nacionales y Osvaldo Giordano hará una reflexión sobre la realidad económica. Después se abrirá la discusión.