Hay partidos y partidos, se dice, como tantas leyendas y frases hechas en el fútbol. Otra de esas sentencias futboleras es “las rachas están para cortarse”. En Alta Córdoba se aferran a esos dichos populares para afrontar una cita con la historia. Es que la ‘Gloria’ se enfrenta este sábado, desde las 22, al poderoso River por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un duelo que está lleno de condimentos, y entre ellas un historial que no favorece. Pero el presente auspicioso de los dirigidos por Diego Flores hace crecer las ilusiones en los fanáticos albirrojos.

En las calles del barrio de Alta Córdoba, el fútbol tiene memoria: se guarda en las tribunas del Monumental, en las conversaciones que atraviesan generaciones, en las fotografías amarillentas de los viejos equipos y en las tardes en las que Instituto le discutió el destino a los poderosos. Por eso hoy se recuerda aquel partido en el cual, encabezados por Oscar Dertycia, el domingo 8 de marzo de 1987, le dieron una paliza a los ‘millonarios’; o también recuerdan con fastidio el juego del 21 de abril de 2012, en el Monumental de Núñez, cuando el equipo que lideraba el juvenil Paulo Dybala cayó inmerecidamente 1-0 en la B Nacional.

El hincha ‘glorioso’ tiene la memoria intacta. Por eso también, sin repetir y sin soplar, como si fuera un juego, es capaz de decirte al menos 10 futbolistas que vistieron ambas casacas (Mario Alberto Kempes, Ernesto Corti, Ramiro Castillo, Raúl Chaparro, Jerónimo Morales Neumann, Juan Pablo Raponi, René Lima, Claudio Spontón, Julio César Toresani, Hernán Buján, Julio Chiarini, Pablo Frontini o 'Pucho' Castro, entre otros).

Pero aquella jornada de 1987 sigue presente. Porque fue la última. Desde entonces, el calendario avanzó casi cuatro décadas, los planteles cambiaron, los entrenadores dejaron sus huellas y el fútbol modificó sus formas. Pero la cuenta sigue pendiente: volver a derrotar a River. Y lo que sería si es en esta instancia.

Todo está dado para que se produzca. Porque el conjunto dirigido por Flores llega con argumentos propios, respaldado por una campaña que le permitió terminar primero en la Zona A del Torneo Clausura 2026, con 34 puntos; y en octavos de final superó a Huracán por 2-1. Por su parte, River finalizó cuarto en la Zona B, con 26 unidades, se sacó de encima en la instancia anterior a Lanús, pero trae una carga psicológica grande y en el fútbol pesa. ¿Qué carga? El presente ganador de Boca. En la ‘Gloria’ se aferran a cada detalle para ilusionarse.

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Que juegue la localía

Se especuló dónde se iba a jugar este duelo; que el Kempes, que el Monumental, que el césped, que el dinero, que la presión de los medios porteños, que esto y aquello. En Instituto, fundamentalmente los futbolistas, nunca dudaron: se tenía que jugar en el Monumental de Alta Córdoba.

La ‘Gloria’ por estar mejor posicionado en la fase regular, tiene esta ventaja de jugar esta instancia de local. El dato adquiere una dimensión especial cuando se observa el recorrido reciente del elenco que capitanea Fernando Alarcón. Permanece invicta como local durante el Clausura: siete victorias y dos empates. Nueve presentaciones en las que construyó una fortaleza futbolística, con resultados que le permitieron sostener su candidatura y alcanzar los cuartos de final.

UN SÁBADO MÁS. Una semana después del triunfo ante Huracán en el Estadio Kempes, Instituto recibirá a River Plate en Alta Córdoba. | Crédito: REDES

En tanto, el conjunto que dirige Ponzio posee un recorrido que ofrece elementos para el análisis: consiguió cuatro triunfos, una igualdad y tres derrotas en sus ocho presentaciones fuera de casa durante la fase inicial. El equipo de la banda roja llegará a Córdoba con el peso de su camiseta, la exigencia de su historia reciente y la obligación de avanzar en una competencia que no permite el margen para los errores.

¿Pesa la historia?

Instituto no le gana a River desde 1987. Pasaron 39 años y 20 partidos. La seguidilla negativa comprende cuatro empates y 16 derrotas para la ‘Gloria’.

Sin embargo, a lo largo de la historia, River siempre fue difícil para los de Alta Córdoba. Al repasar encontramos sólo siete victorias cordobesas. El resto: 11 empates y 22 triunfos de los ‘millonarios’. La data marca desde 1973, cuando se enfrentaron por primera vez en el Nacional, que fue victoria 3-1 para los porteños; y el último duelo, fue la goleada 4-0 que le propinaron en el Torneo Apertura 2025 los de la ‘Banda’. En Alta Córdoba la cosa es más pareja. En el Juan Domingo Perón se midieron en 10 ocasiones y la data expone seis empates, y dos triunfos para cada uno. Mientras en el Kempes, y ese dato los fanáticos lo sabían y por eso no querían jugar ahí (9 partidos jugados, dos victorias de la ‘Gló’, 6 empates y 4 triunfos riverplatenses).

¡A jugar!

El Instituto de Flores, el que tiene a Alex Luna, Matías Gallardo, Alarcón y Ceratto (suspendido) como estandartes. El River de Ponzio, el que tiene a los campeones del mundo Correa, Almada, Montiel y Acuña. Mucho en juego en ambos equipos. Y en Alta Córdoba la ansiedad es monumental.

Es que el premio también explica la dimensión de la cita. Una victoria depositará al vencedor en las semifinales del Clausura, instancia en la que aguardará el ganador del cruce entre Vélez e Independiente. La posibilidad de quedar entre los cuatro mejores del certamen aparece para el elenco ‘glorioso’ al alcance de una actuación convincente, en una competencia que ya le permitió al equipo cordobés recuperar protagonismo y alimentar una ilusión concreta.

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Para tener en cuenta

* Instituto terminó primero en la Zona A con 34 puntos, mientras que River fue cuarto en la Zona B con 26.

* La ‘Gloria’ eliminó en octavos de final a Huracán, mientras que los ‘millonarios’ dejaron en el camino a Lanús.

* El elenco que conduce Diego Flores está invicto en su estadio en el Torneo Clausura.

* Instituto lleva 39 años y 20 partidos sin ganarle al conjunto porteño.

* El último triunfo ‘glorioso’ ante River fue el 8 de marzo de 1987, por la 31a fecha del Campeonato de Primera División 1986/87.

* En el historial se enfrentaron por primera vez en 1973 y por última vez el año pasado. Desde entonces, siete triunfos para los cordobeses, 11 empates y 22 victorias de los porteños.

* En Alta Córdoba se midieron en 10 ocasiones: dos victorias ‘gloriosas’, dos triunfos ‘millonarios’ y seis empates.

* Será el tercer mano a mano entre ambos. Las dos veces anteriores fueron triunfos riverplatenses (octavos de final del Nacional de 1984 y octavos de final de la Copa Argentina 2017).