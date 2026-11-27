El partido entre Instituto y River Plate tendrá un operativo de seguridad integrado por más de 570 personas. El dispositivo fue coordinado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) junto con las instituciones involucradas, de cara al encuentro por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. La competencia se disputará este sábado 28, a las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón, ubicado en barrio Alta Córdoba. Las puertas se abrirán a las 19.30.

El operativo contará con 336 efectivos de la Policía de Córdoba, 150 agentes de seguridad privada, 50 operadores de Tribuna Segura y 40 trabajadores de control de UTEDYC. Además, participarán 20 rescatistas y personal de asistencia médica de ECCO.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Marcelo Frossasco, titular del COSEDEPRO, explicó que el despliegue general también contempla a otros organismos municipales y provinciales. "Si sumamos las fuerzas policiales, seguridad privada, todos los organismos municipales y provinciales que van desde fiscalización y control, control de la vía pública, bomberos, Defensa Civil, es un operativo que va a estar rondando las 800 personas aproximadamente", precisó.



Suspenden el "GP de la ciudad de Córdoba" y apuntan al costo policial: Qué dijo el ministro Quinteros



El dispositivo contempla controles en los accesos y tareas de prevención y vigilancia antes, durante y después del encuentro. También se realizarán controles de identidad mediante el programa Tribuna Segura y acciones para ordenar el ingreso de las delegaciones, el público y el personal autorizado. El ingreso de la delegación de Instituto se realizará por el portón N.º 4, correspondiente a Platea Baja. Por su parte, la delegación visitante utilizará el portón N.º 6 bis, habilitado para el vestuario visitante.

Frossasco recomendó que los hinchas utilicen el tiempo previo a la apertura del estadio para evitar aglomeraciones y agilizar los controles. "Usar esa ventana, el ticket y el documento nacional de identidad en la mano, porque va a estar operando el programa Tribuna Segura", indicó. Además, explicó que los asistentes deberán atravesar un "triple anillo de seguridad que incluye cacheo o admisión y el control de identidad".



Qué elementos se pueden llevar al estadio

Entre los elementos prohibidos se encuentran las armas blancas o de fuego, bebidas alcohólicas, artificios pirotécnicos, bombas de humo, bengalas, punteros láser y objetos que puedan incitar a la violencia o la discriminación.

Tampoco se permitirá el ingreso de envases de vidrio, lata, plástico o cartón; objetos accionados por gas o helio; paraguas y sombrillas; rollos de papel; objetos contundentes ni elementos que puedan obstaculizar una eventual evacuación.

Oscar Dertycia: “A Instituto lo veo muy sólido y con hambre de gloria”

La restricción también alcanza a las banderas identificatorias del equipo contrario y a las banderas de porte manual que superen las dimensiones reglamentarias. Además, estarán prohibidos los elementos que puedan ser izados mediante grúas aéreas o dispositivos similares.