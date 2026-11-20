La Municipalidad de Jesús María habilitó la convocatoria para sumar trabajadores al Operativo Festival 2027, el dispositivo que reúne a los equipos encargados de distintas tareas durante uno de los eventos más importantes de la ciudad.

La propuesta está dirigida a vecinos de entre 18 y 65 años que quieran desempeñarse en áreas como mantenimiento, baños, tránsito, seguridad, bromatología y turismo.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y podrán realizarse por dos vías: de manera virtual hasta el lunes 30 de noviembre o de forma presencial entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

Cómo anotarse para el Operativo Festival 2027

Quienes quieran postularse de manera online deberán completar el formulario habilitado por la Municipalidad hasta el 30 de noviembre.

También habrá una instancia presencial en los NIDOS La Costanera y Sierras y Parques, donde los interesados podrán acercarse durante la última semana del período de inscripción.

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Desde el municipio aclararon que no es necesario realizar la inscripción por ambas modalidades: cada persona deberá elegir una de las dos alternativas disponibles.