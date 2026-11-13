La Casa Central de Lotería de Córdoba abrirá sus puertas por primera vez para La Noche de los Museos

La Casa Central de Lotería de Córdoba formará parte este viernes 13 de noviembre de La Noche de los Museos, con una propuesta que permitirá recorrer uno de los edificios históricos más reconocidos de la ciudad.

La actividad se desarrollará entre las 20 y la 1 de la madrugada del sábado en la sede ubicada en 27 de Abril 185, donde vecinos y visitantes podrán conocer la historia del inmueble a través de una experiencia que combinará patrimonio, arte y espectáculos.

Un recorrido por la historia del edificio

Bajo la propuesta “Un viaje por el pasado, el presente y el futuro”, el público podrá participar de una visita teatralizada por distintos espacios emblemáticos de la Casa Central.

La programación incluirá además intervenciones artísticas, música en vivo y una actividad vinculada con la sustentabilidad, enfocada en el cuidado del ambiente y el compromiso con las próximas generaciones.

Un edificio con casi un siglo de historia

La sede de Lotería de Córdoba está ubicada en una de las esquinas más tradicionales del centro capitalino: 27 de Abril y avenida Vélez Sarsfield.

El edificio fue proyectado en 1927, durante la gobernación de Ramón J. Cárcano, por el arquitecto Jaime Roca, y la construcción finalizó en 1929.

Su diseño combina elementos de inspiración italiana y española, con balcones ornamentados y una torre ubicada en la ochava que se convirtió en uno de sus principales rasgos arquitectónicos.

A lo largo de su historia, el inmueble tuvo distintos usos institucionales. Antes de convertirse en la Casa Central de Lotería de Córdoba, funcionó como sede de la Caja Popular de Ahorros y del Banco Social.

Una noche para conocer el patrimonio cordobés

Con esta incorporación, Lotería de Córdoba se suma al circuito de espacios que abrirán sus puertas durante La Noche de los Museos, una jornada que busca acercar a la comunidad edificios, colecciones y lugares vinculados con la identidad cultural de la provincia.