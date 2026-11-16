La metalurgia cordobesa cae casi 10% en nueve meses y pierde más de 2.000 puestos de trabajo

La industria metalúrgica de Córdoba atraviesa un 2026 cuesta arriba. Según el segundo informe del Sistema Estadístico de la Industria Metalúrgica de Córdoba, elaborado por el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica (CEPM) de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), la producción del sector cayó 9,8% en los primeros nueve meses del año frente a igual período de 2025. La baja es algo más profunda que la del promedio nacional de la rama, que se contrajo 8,9%.

El deterioro es generalizado: en 15 de los 18 rubros que componen la metalurgia hubo caídas de producción. Los golpes más fuertes se registraron en maquinaria agropecuaria (-31,4%) y aparatos de uso doméstico (-31,3%), seguidos por equipos informáticos y electrónicos (-24,8%), vehículos automotores (-17,8%), instrumentos médicos, ópticos y de precisión (-14,8%) y motocicletas (-13,6%). Más atrás aparecen otro equipo de transporte (-8,7%) y aluminio y otros metales no ferrosos (-7%).

El dato de maquinaria agropecuaria pesa especialmente. Es el rubro donde Córdoba tiene mayor peso en el país: concentra el 35,5% del empleo formal nacional de la actividad y representa el 13,1% de la metalurgia provincial. Su retroceso, similar al del total del país (-33%), golpea de lleno al corazón productivo cordobés. Los vehículos automotores, que explican el 13,6% del empleo metalúrgico de la provincia, también muestran una caída más profunda en Córdoba que en el agregado nacional (-17,8% contra -15%).

Entre los números positivos, apenas tres rubros crecieron: envases metálicos (+34,1%), carrocerías, remolques y semirremolques (+18%) y maquinaria de uso general (+5%). Sin embargo, el peso de estas actividades es acotado. Los envases metálicos representan una fracción mínima del empleo sectorial (0,02%), y carrocerías apenas el 1,4%. Maquinaria de uso general sí tiene mayor presencia, con 5,5% de los puestos.

El empleo bajo presión

El impacto sobre el mercado laboral ya es visible. En agosto de 2026, último dato disponible, la metalurgia cordobesa empleaba a 37.397 trabajadores formales, contra 39.474 en agosto de 2025: una reducción de 5,3%, equivalente a 2.077 puestos menos. El ajuste fue levemente menor que el nacional, donde el empleo del sector bajó 5,6%, de 325.405 a 307.345 trabajadores.

La caída de puestos alcanzó a 12 de los 18 rubros. Las bajas más marcadas se dieron en aluminio y otros metales no ferrosos (-23,1%), aparatos de uso doméstico (-20,2%), industria siderúrgica (-13,7%) y autopartes (-10,8%). Este último caso es relevante por su tamaño: con 7.202 trabajadores, autopartes es el principal empleador de la metalurgia provincial, con el 19,3% del total, y perdió 876 puestos en un año. También retrocedieron motocicletas (-7,3%), otro equipo de transporte (-6,7%) y vehículos automotores (-6,4%).

Hubo, no obstante, rubros que sumaron trabajadores: carrocerías y remolques (+22%), envases metálicos (+20%), equipos y aparatos eléctricos (+8,3%), fundición de metales (+7,5%), informática y electrónica (+3,3%) y otra maquinaria de uso especial (+1,6%). Llama la atención el caso de la electrónica, que mantiene o suma empleo pese a la fuerte caída de su producción.

Una estructura concentrada

El informe también retrata la composición de la industria local. Autopartes (19,3%), vehículos automotores (13,6%), maquinaria agropecuaria (13,1%) y otros productos de metal y servicios de trabajo de metales (12,7%) concentran más de la mitad del empleo formal del sector. Esa fuerte dependencia de la cadena automotriz y del agro explica en buena medida por qué la provincia siente con tanta intensidad los vaivenes de ambos mercados.

En el conjunto, Córdoba aporta el 12,2% del empleo metalúrgico formal del país, con especial relevancia en maquinaria agropecuaria, autopartes (20,9%) y vehículos automotores (19,2%).

Cómo se construyen los números

El sistema combina información oficial: los índices de producción industrial por rama que publica el INDEC a nivel nacional y los datos de empleo formal por rubro y provincia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. A partir de la relación entre el empleo provincial y el nacional, se estima la evolución de la producción cordobesa en cada rubro. Esa metodología supone que la relación entre producción y empleo es similar en todo el país dentro de cada actividad, por lo que se trata de una aproximación y no de una medición directa. Además, el último mes surge de una estimación provisoria, dado el rezago de un mes en los datos de empleo.

Desde la CIMCC aclaran que el sistema no reemplaza, sino que complementa, las encuestas a empresarios, como el Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba, que la entidad realiza desde hace 20 años. El informe se publicará durante la primera quincena de cada mes y, a futuro, sumará relevamientos primarios a empresas e indicadores de costos obtenidos mediante gemelos digitales de procesos productivos.

Con una producción que se achica en casi todos los frentes y un empleo que empieza a ajustarse, el tablero de la metalurgia cordobesa muestra un sector que resiste, pero con señales de alerta cada vez más nítidas.