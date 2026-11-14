La verdadera generosidad: dar sin esperar nada a cambio

En la vida espiritual existe un concepto conocido como "el pan de la vergüenza". Se refiere a esa sensación que aparece cuando recibimos algo que no nos hemos ganado, algo que llega a nuestras manos sin que hayamos hecho ningún esfuerzo para conseguirlo. Es pan, nos alimenta y nos beneficia, pero hay algo en nosotros que no termina de sentirse cómodo. Como si recibir sin haber dado nada a cambio nos colocara en una posición de deuda frente a quien nos lo ofrece.

En la filosofía judía, esta idea tiene una profundidad particular. Una de las razones por las que fuimos creados es para ganarnos nuestra propia porción, para ser partícipes de nuestra existencia y no simples receptores de una realidad que nos fue regalada. La idea es convertirnos en creadores de nuestra propia vida, construirla a través de nuestras acciones, nuestro esfuerzo y nuestra creatividad.

Desde esta perspectiva, acercarnos a lo divino implica también desarrollar nuestra capacidad de dar, de crear y de producir, en lugar de limitarnos a recibir pasivamente.

Quizás por eso nos cuesta tanto recibir algo sin sentir que tenemos que devolverlo. No digo que esté bien ni que esté mal, simplemente parece formar parte de nuestra naturaleza: cuando alguien hace algo por nosotros, muchas veces sentimos que quedamos en deuda. Y eso nos lleva a la historia de esta semana:

El Niño en Córdoba: la máxima llegará a 36° antes de un brusco cambio con lluvias intensas

Dos comerciantes regresaban de un viaje de negocios un viernes por la tarde cuando un imprevisto en el camino los dejó varados en un pequeño pueblo. Comprendieron que no llegarían a sus casas y que tendrían que buscar dónde pasar la noche.

Les daba mucha vergüenza tocar la puerta de una familia desconocida y convertirse en una carga. Pero no tenían alternativa. Finalmente, se animaron a golpear la puerta de una casa. Los recibió un hombre mayor. Le explicaron lo sucedido, se disculparon por la molestia y le preguntaron si podría alojarlos.

El hombre los escuchó y respondió que sí, pero que les cobraría dos mil rublos. Era una suma extraordinaria, muchísimo más de lo que habrían pagado incluso en un hotel de lujo. Quedaron desconcertados, pero aceptaron.

Al entrar encontraron una habitación preparada y una mesa abundante. Los anfitriones se ocuparon de que no les faltara nada. Al principio se sentían incómodos, pero pronto uno le dijo al otro:

—Después de todo, pagamos una fortuna por este alojamiento. Disfrutemos tranquilos. No estamos molestando a nadie; estamos pagando por un servicio.

Y así lo hicieron. Comieron, descansaron y disfrutaron de la hospitalidad. A la mañana siguiente, el dueño de casa volvió a recibirlos con un desayuno abundante y se ocupó de que estuvieran cómodos.

Cuando llegó el momento de despedirse, los dos comerciantes agradecieron la atención y se prepararon para partir. Pero entonces el hombre mayor sacó de un cajón los dos mil rublos que les había cobrado y se los devolvió. Los comerciantes no podían entenderlo.

Empleada fantasma de la Legislatura: el fiscal pidió sobreseer a Virginia Martínez por “duda insuperable”

—¿Por qué nos devuelve el dinero? Y, sobre todo, ¿por qué nos lo cobró en primer lugar?

El hombre sonrió y les explicó:

—Cuando llegaron anoche, vi a dos personas angustiadas, avergonzadas por tener que pedir alojamiento. Pensé que, si los recibía gratuitamente, probablemente pasarían toda la noche sintiendo que me debían algo. Quizás no se animarían a comer tranquilos o a pedir lo que necesitaban. Por eso les cobré. Quería que se sintieran como huéspedes de un hotel y no como personas que estaban pidiendo un favor. Quería que pudieran disfrutar sin sentirse una carga. Ahora que ya están bien, les devuelvo el dinero.

Y agregó:

—El dinero era solamente una manera de que pudieran sentirse cómodos. La verdadera satisfacción para mí fue haberlos recibido.

Hay personas que, cuando dan algo, consciente o inconscientemente, generan una deuda. No necesariamente económica, sino emocional: esperan agradecimiento, reconocimiento, reciprocidad o incluso cierta obediencia. Y quizás ahí aparece una contradicción: aquello que debería liberar al otro de una dificultad termina generándole una nueva carga.

Detuvieron a un joven de 17 años acusado por el homicidio del repartidor en Alta Córdoba

Por eso, una de las formas más difíciles de generosidad sea aprender a correrse del centro. Dar sin esperar reconocimiento, acompañar sin generar obligaciones y ayudar sin recordarle al otro que alguna vez nos necesitó.

Porque cuando una persona recibe algo y siente que ahora tiene una deuda con nosotros, quizás resolvimos su problema material, pero le dejamos otro emocional. La verdadera generosidad no busca que el otro recuerde cuánto hicimos por él, sino que pueda seguir adelante sin sentir que nos debe algo.

Buen fin de semana.