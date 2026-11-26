Matías Declemente tiene 33 años, es hincha de Boca y de Sportivo Belgrano de San Francisco, la ciudad donde vive con su novia, con quien comparte una relación de diez años. Pero su vida cotidiana tiene bastante de itinerante: por su trabajo y su militancia política, reparte sus semanas entre San Francisco, Córdoba y Buenos Aires. Cuando le toca viajar a la capital del país, toma el colectivo de las nueve de la noche y llega a las seis de la mañana. Nueve horas de ruta para sostener una actividad que, asegura, eligió por convicción.

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Hay otra particularidad que explica bastante de su vida política. En la mesa familiar, las discusiones no necesariamente terminan cuando se levanta el mantel. Su suegro es radical y su cuñado preside la Juventud Libertaria de San Justo. Un escenario que, lejos de evitar, disfruta. "Para llegar a los consensos hay que tener debate", dice. Y aclara que no le interesa discutir por discutir ni quedarse en las consignas: prefiere ir a la profundidad de las ideas.

Matías Declemente

Declemente es secretario de la Juventud del PJ del departamento San Justo y trabaja en el Congreso de la Nación junto al diputado Ignacio García Aresca. Su formación es en Comunicación Social, aunque también cuenta con tres diplomaturas, entre ellas una vinculada al Big Data. Una combinación que considera fundamental para entender los cambios de época y las herramientas que necesita un dirigente político. No llegó a la política desde la comunicación para quedarse en el área de prensa. Según cuenta, desde el primer momento dejó en claro que quería participar de la construcción política y aportar desde otro lugar.

"La política se ha vuelto una especie de respuesta a un marketing temporal. Nadie esboza ideas, ni programas de gobierno, ni proyectos políticos que vuelvan a enamorar a la gente", sentenció en su paso por Generación 2030, el segmento que se emite semanalmente en Punto a Punto Radio 90.7 FM.

La apuesta por Llaryora

En su mirada, el gobernador Martín Llaryora representa una forma de hacer política que todavía conserva la capacidad de sostener un proyecto. Declemente lo conoce desde su recorrido como militante y asegura que las decisiones de gestión no responden solamente a una estrategia para diferenciarse del Gobierno nacional.

También tiene una lectura sobre la oposición que busca construir una alternativa al cordobesismo. Considera que buena parte de las discusiones opositoras giran alrededor de quién conseguirá el respaldo de la Casa Rosada, antes que de la elaboración de un programa de gobierno. "Se están juntando para ver quién es el bendecido desde Casa Rosada y no se discute cuál es el programa, qué van a hacer", cuestiona.

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Para el dirigente de San Francisco, las propuestas que se instalan en la discusión pública necesitan algo más que impacto comunicacional: deben explicar cómo se llevarán adelante y con qué recursos. En esa línea, reivindica el modelo provincial, la obra pública, las universidades públicas y las políticas de acompañamiento social.

La política también se juega en las redes

Su formación en comunicación le permite observar con atención otro terreno en el que se disputa la política actual. No reniega de las redes sociales ni de la necesidad de comunicar lo que se hace. Por el contrario, entiende que un dirigente que no comunica corre el riesgo de pasar inadvertido. Pero establece un límite: la coherencia.

"Creo que no puede dar lo mismo hablar, no puede dar lo mismo insultar, no puede dar lo mismo hablar sin conocer", plantea. En ese sentido, cuestiona la estrategia de quienes reducen la discusión política a las provocaciones y los golpes bajos. Dice que está dispuesto a debatir, incluso con quienes piensan de manera opuesta, pero no a resignar el valor de la palabra. "Los dirigentes políticos y en proyección, lo principal que tenemos es nuestra palabra", afirma.