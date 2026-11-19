Es la directora ejecutiva de Techo Córdoba. Cumplirá 31 años en los próximos días. Lanza una frase para romper la quietud: el liderazgo exige escuchar a quienes viven los problemas. “Creo que falta espacio para la escucha, la gente te dice lo que necesita”, dijo. Parece una frase echa, pero hoy suena revolucionaria.

Ayelén Cabaña nació en Posadas, Misiones. Es voluntaria de Techo desde los 17 y trabajó en la organización en su provincia antes de asumir la dirección en Córdoba. Vive en la ciudad hace dos años y medio. “Vine muy sola, así que también empecé a hacer actividades para hacer amigos”, contó en el espacio Generación 2030 de Punto a Punto radio 90.7 FM.

Explicó que su traslado respondió a procesos internos del equipo y a la formación de perfiles, y al tipo de perfil que requiere la gestión general según el momento.

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La organización trabaja hoy en siete barrios de la ciudad y construyó 26 viviendas este año. “Llevamos 23 años trabajando aquí en la ciudad de Córdoba y ya hemos construido alrededor de 1.900 viviendas”, detalló.

“Techo es una organización civil presente en 12 provincias de Argentina y en toda Latinoamérica y el Caribe”, explicó en la entrevista. Córdoba, agregó, “fue la primera ciudad de Argentina que se unió a Techo en 2003”.

Qué hace la organización

“Nos dedicamos a la construcción de viviendas y proyectos de vivienda en barrios populares”, señaló. El trabajo se ordena en “dos áreas principales de trabajo: vivienda e infraestructura”.

Techo prioriza a las familias en situación de emergencia. Son, según Cabaña, “aquellas que viven en un terreno baldío, con paredes y techo de cartón, y cuya vida corre peligro en esas condiciones”.

“Básicamente, ese es el concepto de emergencia en una vivienda: extrema precariedad”, resumió. Para decidir dónde intervenir, la organización analiza el acceso a infraestructura y servicios básicos de cada barrio y lo compara con otros. Después releva a todas las familias.

Entre los casos que recordó en Córdoba mencionó Ampliación Ferreyra, en la zona sureste. “Vi familias viviendo en terrenos muy precarios, con el riesgo de que sus casas se incendiaran por malas conexiones eléctricas”, relató.

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Describió también viviendas que se inundan con la lluvia y niños que no podían ir a la escuela porque se ensuciaban al salir de casa o se les mojaban los utensilios.

A eso sumó la situación alimentaria. “La emergencia alimentaria está muy latente: no tienen nada que comer o comen solo una vez al día”, afirmó.

“Son ellos quienes establecen las prioridades”

Cabaña explicó que el método de trabajo parte de los propios vecinos. “Nuestra forma de intervenir y trabajar en la comunidad se basa más en las decisiones comunitarias”, sostuvo.

“Sabemos que quienes mejor conocen su realidad son los vecinos”, afirmó. Y justificó: “Porque ellos son quienes viven el problema”.

El procedimiento consiste en consultar. “No les digas qué falta, pregúntales qué falta”, planteó. Así, dijo, “obtenemos un diagnóstico comunitario participativo”.

Rechazó que en los barrios falten conocimientos. “No es que no sepan, es que no tienen los medios”, sostuvo. Y añadió: “Las capacidades en el vecindario están instaladas”.

“Son ellos quienes establecen las prioridades”, resumió.

Reconoció que la participación comunitaria tiene límites. “Muchas veces la participación comunitaria es difícil porque los vecinos tienen dos o tres trabajos”, dijo, y precisó que les cuesta participar sobre todo los fines de semana.

“El Estado tiene que hacerlo”

Cabaña se definió como “un referente social de la organización”. Dijo que establece vínculos políticos porque lo que hacen es, “en gran medida, lo que el Estado tiene que hacer”. Citó como ejemplo la instalación de alumbrado público en barrios populares.

“El mercado no se encarga de eso. El Estado tiene que hacerlo porque es un derecho humano”, sostuvo. Y completó: “Es un derecho que todos tenemos al nacer”.

Contó que su madre “no tuvo que luchar para tener luz, aceras o un centro comunitario cerca de su casa”. Y continuó: “Sin embargo, los vecinos sí tienen que hacerlo”.

Para Cabaña, sin esas condiciones el desarrollo se frena. “Es imposible desarrollarse”, afirmó.

Lo ejemplificó con la escuela. “Es imposible que un niño vaya al colegio al día siguiente después de que haya llovido toda la noche y se haya mojado”, dijo. “Y si no comiera, creo que sería mucho peor”.

Lo que falta, según Cabaña

Para la directora de Techo Córdoba, el aprendizaje que dejó el trabajo en los barrios es el método. “Eso es lo que aprendí mucho de la dinámica de trabajo de la organización: ir y preguntar a los vecinos qué necesitan”, dijo.

“El líder debe acercarse al sector y preguntarles qué necesitan”, planteó. Y concluyó: “Las respuestas vienen de quienes viven los problemas, de la gente, y ahí es donde deben surgir las conversaciones”.