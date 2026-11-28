La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal representa un avance significativo en la causa que investiga a la conducción del sindicato de recolectores de residuos de Córdoba (SURRBAC). El tribunal rechazó la posibilidad de que los acusados evitaran el juicio mediante una reparación del daño y habilitó el camino para que los distintos hechos investigados puedan ser debatidos en un mismo proceso oral y público.

En diálogo con Pensavalle informa, por Punto a Punto Radio, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian explicó que la investigación comprende una serie de presuntas maniobras que incluyen asociación ilícita, usura, administración fraudulenta y lavado de activos. También detalló qué penas podrían corresponder en caso de una eventual condena y aclaró que la responsabilidad de cada imputado deberá determinarse durante el juicio.

—¿Cuáles son los datos más significativos de este proceso, que lleva mucho tiempo y que ahora parece encaminarse hacia una resolución definitiva con esta decisión de Casación Penal?

—Se trata de un proceso complejo que involucra distintos delitos, como asociación ilícita, usura, administración fraudulenta y lavado de activos. Se había bifurcado en causas distintas porque tenían diferentes tiempos en su investigación y esas causas hoy se encuentran en situación de entrar a juicio oral y público. Hace unos días, la Cámara Federal de Casación resolvió que no podía hacerse una reparación del daño como forma de evitar el juicio, que era lo que pretendían los acusados y a lo que desde la Fiscalía nos oponíamos. Esto liberó uno de los impedimentos que había para que se pudiera hacer el juicio por todos los hechos juntos, que es lo que propiciamos desde la Fiscalía.

Comenzó el juicio a Gabriela Fernández, la presa trans acusada de abusar de siete compañeras en Bouwer

—¿Qué tipo de maniobras se supone que realizaban? ¿A quién perjudicaban y quiénes se beneficiaban?

—Las maniobras son de distinta naturaleza y forman parte de la acusación. Hay hechos de usura, por ejemplo, en perjuicio de afiliados que, por necesidad, debían sacar préstamos con altas tasas de interés. Esa es una de las acusaciones. Hay hechos en perjuicio del patrimonio del sindicato, que están calificados como administración fraudulenta y que habrían generado un enriquecimiento para los imputados. Luego está el lavado de activos, que se realizaba con el dinero obtenido delictivamente, que era convertido, transformado y circulado mediante la adquisición de bienes. Todo en el marco de lo que la acusación considera que fue una asociación ilícita, es decir, un acuerdo de personas para formar una banda y cometer delitos.

—¿Esto es lo que tiene que ser sometido a juicio?

—Exactamente. Con la prueba deberá determinarse si efectivamente los hechos sucedieron y si los imputados son responsables o no. Esa es una tarea del Tribunal Oral Federal que tiene que hacer el juicio.

—¿Van a juicio todas las personas que están acusadas o queda alguien afuera que todavía puede caer?

—El juicio se va a hacer con todas las personas que están acusadas. Pero yo en este caso soy fiscal solamente del juicio, no soy el fiscal que está a cargo de la investigación. Desconozco si en la etapa de investigación hay todavía alguna pesquisa abierta que pueda llegar a dar con más personas. En este caso, el juicio se va a realizar con las personas que ya fueron investigadas, que están individualizadas y acusadas.

—¿Cuál es el grado de responsabilidad de Mauricio Saillén y de los otros dirigentes involucrados?

—La responsabilidad o el grado de responsabilidad se va a determinar en el juicio, en base a las pruebas y a lo que entiendan los jueces. Hoy solo hay una acusación basada en pruebas que tornan probable la responsabilidad. Se va a determinar en definitiva si hay certeza o no como para condenar cuando se haga el juicio oral y público.

Ricardo Mazzuchi y Jorge Saieg: renuncia, sumario e imputaciones penales y un allanamiento al exfiscal Marchetti

—Pero, al estar en lo más alto de la pirámide del gremio, ¿no son quienes tendrían también el mayor grado de responsabilidad?

—Desde el punto de vista jurídico, esa es la hipótesis que sostiene la Fiscalía en la acusación. Pero, como digo, como toda hipótesis de una acusación, hay que probarla en juicio. Y hay que probarla con certeza, no con indicios.

—Para llegar a juicio ya se pasaron varios controles judiciales que determinaron que existe una probabilidad de que los hechos hayan sucedido y que los imputados hayan participado.

—Sí. No se llega a un juicio sin pruebas. Se entiende que existen más pruebas de cargo que de descargo respecto de que los hechos hayan sucedido y de que los imputados hayan participado.

—¿Hay fecha para el juicio?

—Todavía hay fecha fijada para marzo. Desconozco en este momento si el hecho de que ahora se sume otra parte de la causa al juicio puede llevar a alguna postergación o reagendamiento, pero entiendo que se va a hacer sí o sí el año que viene.

—Supongamos que son encontrados culpables de todos los delitos. De acuerdo con el Código, ¿qué pena podrían recibir?

—El delito que tiene la pena más grave es el riesgo de ser condenado por un lavado de activos agravado, que tiene una pena mínima de cuatro años y medio de prisión y un máximo que llega hasta los 15 años. Además, al haber una pluralidad de delitos, lo que en derecho llamamos concurso real, las penas máximas de los delitos se pueden sumar. Entonces, la escala penal puede trepar todavía más, dependiendo de cuáles sean los delitos por los que, hipotéticamente, los puedan encontrar culpables. Pero, como le digo, el lavado de activos es el que tiene la pena más alta.