CórdobaViernes 13

Noche de los Museos en Córdoba: abren la Planta Suquía para descubrir cómo se produce el agua que llega a los hogares

Aguas Cordobesas propone un recorrido gratuito por la planta potabilizadora este viernes 13 de noviembre. La experiencia incluirá una visita guiada, piezas históricas, tecnología y una mirada sobre la importancia del agua.

Noche de los Museos en Córdoba: abren la Planta Suquía para descubrir cómo se produce el agua que llega a los hogares
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 10:38

La Planta Potabilizadora Suquía abrirá sus puertas este viernes 13 de noviembre en el marco de La Noche de los Museos, con una propuesta que permitirá conocer desde adentro el proceso de producción del agua que abastece a miles de hogares cordobeses.

La actividad, organizada por Aguas Cordobesas, se desarrollará desde las 20 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y media. La entrada será libre y gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Calendario escolar en Córdoba: ya hay fecha para el cierre del ciclo lectivo 2026

Un recorrido por el camino del agua

Bajo la consigna de redescubrir los espacios de la ciudad, la propuesta invita a realizar un recorrido guiado por la planta ubicada en camino a La Calera, kilómetro 10,5.

Durante la visita, los participantes podrán conocer cómo se realiza la potabilización del agua, además de acceder a información histórica, piezas vinculadas al servicio, avances tecnológicos y aspectos relacionados con el trabajo diario de los profesionales que forman parte del sistema.

La actividad busca mostrar el recorrido del agua antes de llegar a cada hogar y poner en valor la importancia de este recurso esencial.

Cómo participar

Fecha: viernes 13 de noviembre

Horario: 20 horas

Lugar: Planta Potabilizadora Suquía (camino a La Calera Km 10,5)

Duración: aproximadamente 1 hora y media

Entrada: gratuita con inscripción previa

Cupos: limitados

Crimen del repartidor: Alta Córdoba no figuraba entre las 47 zonas peligrosas del mapa de deliverys de la ciudad

Para quienes no tengan movilidad propia, habrá una trafic gratuita que saldrá a las 19.30 horas desde la Plaza Dr. Dalmacio Vélez Sársfield, frente al Arzobispado. El traslado estará disponible únicamente para quienes hayan confirmado previamente su asistencia.

Temas
También en Perfil
Eleumis: El vino sin alcohol también puede ser premium
Caras
Eleumis: El vino sin alcohol también puede ser premium
Wild Horse Nine
Noticias
Wild Horse Nine
Oficial: Córdoba será sede del Campeonato Mundial de Rally
Parabrisas
Oficial: Córdoba será sede del Campeonato Mundial de Rally
Laboratorio interactivo, expertas y la nueva era del slow-aging: así desembarcó BIOHEAL BOH en Argentina de la mano de SKINKO
Marie Claire
Laboratorio interactivo, expertas y la nueva era del slow-aging: así desembarcó BIOHEAL BOH en Argentina de la mano de SKINKO