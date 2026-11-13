Noche de los Museos en Córdoba: abren la Planta Suquía para descubrir cómo se produce el agua que llega a los hogares

La Planta Potabilizadora Suquía abrirá sus puertas este viernes 13 de noviembre en el marco de La Noche de los Museos, con una propuesta que permitirá conocer desde adentro el proceso de producción del agua que abastece a miles de hogares cordobeses.

La actividad, organizada por Aguas Cordobesas, se desarrollará desde las 20 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y media. La entrada será libre y gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Un recorrido por el camino del agua

Bajo la consigna de redescubrir los espacios de la ciudad, la propuesta invita a realizar un recorrido guiado por la planta ubicada en camino a La Calera, kilómetro 10,5.

Durante la visita, los participantes podrán conocer cómo se realiza la potabilización del agua, además de acceder a información histórica, piezas vinculadas al servicio, avances tecnológicos y aspectos relacionados con el trabajo diario de los profesionales que forman parte del sistema.

La actividad busca mostrar el recorrido del agua antes de llegar a cada hogar y poner en valor la importancia de este recurso esencial.

Cómo participar

•Fecha: viernes 13 de noviembre •Horario: 20 horas •Lugar: Planta Potabilizadora Suquía (camino a La Calera Km 10,5) •Duración: aproximadamente 1 hora y media •Entrada: gratuita con inscripción previa •Cupos: limitados

Para quienes no tengan movilidad propia, habrá una trafic gratuita que saldrá a las 19.30 horas desde la Plaza Dr. Dalmacio Vélez Sársfield, frente al Arzobispado. El traslado estará disponible únicamente para quienes hayan confirmado previamente su asistencia.