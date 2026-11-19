La ciudad de Oncativo vivió una nueva edición de Oncativo de Muestra, un evento que reunió a vecinos y visitantes de la región con una agenda que combinó gastronomía, cultura, música y propuestas vinculadas a la producción local.

La tercera edición se desarrolló en el Polideportivo municipal, con entrada libre y gratuita, y convocó a familias, comerciantes, emprendedores, instituciones y artistas durante dos jornadas.

La programación musical tuvo como protagonistas al Indio Lucio Rojas, quien encabezó la propuesta del sábado, y a Los Tipitos, que realizaron el cierre del domingo. También participaron músicos locales, academias de danza y artistas visuales con distintas intervenciones.

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Uno de los espacios centrales fue el Mercado de la Ciudad, donde emprendedores de Oncativo exhibieron y comercializaron sus productos. Además, el sector gastronómico reunió a comercios e instituciones locales como Bomberos Voluntarios, el Club Unión y el Club Flor de Ceibo.

Las escuelas de la ciudad también formaron parte de la iniciativa a través de la venta de cartones del tradicional bingo, una actividad que permitió generar ingresos para sus proyectos.

Una vivienda y $12 millones en premios

En el marco de la muestra se realizó el sorteo de la 11.ª Gran Rifa de las Instituciones 2026, que tuvo como premio principal una vivienda y dos premios en efectivo de $6 millones cada uno.

La ganadora de la casa fue Marisa Carolini. Desde la organización destacaron que los fondos obtenidos mediante la venta de los números asignados a cada institución permanecen en la ciudad y contribuyen al sostenimiento de las distintas entidades participantes.

La mirada del intendente Nicolás Filoni

El intendente Nicolás Filoni destacó el impacto del evento para los distintos sectores de la comunidad y afirmó que la propuesta funciona como un espacio para visibilizar el trabajo local.

“Estamos muy felices porque Oncativo de Muestra representa mucho más que un evento. Es una oportunidad para que nuestra ciudad se muestre, para que nuestros comerciantes, emprendedores, instituciones y artistas tengan su lugar, para generar movimiento económico y, fundamentalmente, para encontrarnos como comunidad”, expresó.

Además, vinculó este tipo de actividades con el desarrollo de la ciudad: “Cuando hablamos de desarrollo, no hablamos solamente de obras o infraestructura. También hablamos de generar oportunidades, de potenciar las capacidades de nuestra gente, de fortalecer nuestras instituciones y de construir espacios donde cada vecino pueda sentirse parte. Eso también es desarrollo humano”.

Filoni también agradeció el trabajo de las áreas municipales, instituciones y equipos que participaron de la organización del encuentro y destacó la tarea conjunta detrás de la realización de la muestra.