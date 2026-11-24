La crisis del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) dejó de ser una discusión sobre liquidaciones de horas extras para convertirse en un conflicto político de mayor alcance. Daniel Passerini endureció el tono contra Santiago Pinsiroli y las acusaciones que el exfuncionario lanzó contra su propia figura.

"Eché a un mentiroso que estaba tratando de cubrir su ineptitud", expresó Noticiero Doce. La definición del intendente sintetizó el tono que no ahorró calificativos para su exfuncionario. Passerini negó haberlo extorsionado para que firmara liquidaciones indebidas y anunció que avanzaría con una querella penal por calumnias e injurias. Según dijo, se dirigía a Tribunales para formalizar la presentación.

El argumento que eligió para defenderse tiene un protagonista institucional: el estudio jurídico contratado por el propio COyS. De acuerdo con la versión del intendente, ante las diferencias sobre la liquidación de las horas extras, el ente recurrió al asesoramiento del estudio del doctor Zapia, que elaboró un dictamen para establecer cómo debía aplicarse la normativa laboral.

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"Lo único que yo le solicité es que procediera de acuerdo a derecho", sostuvo Passerini. Aseguró que su pedido a Pinsiroli fue que cumpliera con lo que indicara el asesoramiento legal y que el entonces presidente del organismo se negó a hacerlo. Incluso afirmó que el estudio jurídico envió una nota al ente para advertir que el exfuncionario había tergiversado la interpretación de los hechos.

La explicación busca correr el eje de la acusación de Pinsiroli. Passerini intenta presentar la controversia como una diferencia de criterios que debía resolverse a partir de un dictamen profesional y no como una presión política para avalar pagos irregulares. Sin embargo, el contenido de ese dictamen y las posiciones de ambas partes serán elementos centrales para determinar qué ocurrió.

Dos carriles para una misma crisis

El intendente insistió en separar la querella personal de la investigación por el funcionamiento del COyS. En este segundo frente, aseguró que la Municipalidad no solamente respalda la actuación judicial, sino que se constituirá como querellante para que se investigue hasta las últimas consecuencias el manejo de los fondos públicos.

"Si alguien cometió un delito, tiene que ser condenado", afirmó. Recordó que ya hubo allanamientos y secuestro de pruebas en el marco de la causa y prometió acompañar la investigación fiscal.

La estrategia política tiene una particularidad: Passerini necesita demostrar que la remoción del directorio no representa un intento de desactivar las denuncias, sino una decisión para recuperar el control de un organismo bajo sospecha. Por eso, mientras cuestiona con dureza a Pinsiroli, reivindica la investigación judicial y anuncia una auditoría integral que abarcará las cuestiones administrativas, financieras y operativas.

En ese esquema también incorporó otros argumentos para justificar el desplazamiento. Aseguró que el expresidente del COyS había firmado acciones que luego denunció ante la Justicia, que incumplió una instrucción presupuestaria que impedía nuevas designaciones y que llevaba más de 20 días sin cumplir sus funciones.

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Como ejemplo, mencionó una audiencia en la Secretaría de Trabajo a la que Pinsiroli debía concurrir para resolver el conflicto por las horas extras y a la que, según Passerini, no asistió. También sostuvo que el organismo no recibió órdenes de servicio para garantizar la limpieza durante el fin de semana y que debieron recurrir a las cooperativas para cubrir esas tareas.

El capítulo de las cooperativas tampoco es menor. Passerini explicó que desde julio se decidió trasladar ese sistema al área de Políticas Sociales porque la ejecución presupuestaria del COyS no estaba cumpliendo los objetivos previstos. En paralelo, aseguró que el secretario de Administración y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, había ordenado que no se realizaran nuevas incorporaciones, pero que Pinsiroli avanzó con designaciones.

La caída de los ingresos municipales y la necesidad de ordenar las cuentas aparecen así como parte de la explicación oficial. El intendente también anticipó que la auditoría tendrá comunicación pública, en un intento por convertir la transparencia en el principal argumento de una gestión que ahora debe responder por lo que sucedía dentro de uno de sus organismos.

El poder del SURRBAC, en el centro de la discusión

La entrevista también dejó al descubierto otro de los componentes políticos del conflicto: la relación del municipio con los sindicatos y, particularmente, con el SURRBAC, uno de los gremios con mayor capacidad de presión en la ciudad.

Consultado sobre si estaba dispuesto a enfrentarse con la organización sindical, Passerini evitó personalizar la disputa, pero dejó una definición contundente: "Estamos dispuestos a defender los recursos de la Municipalidad y la integridad moral de los funcionarios que hacemos esta gestión a cualquier precio".

En su respuesta incluyó también al SUOEM y a la UTA. Dijo que su administración no retrocederá frente a ninguna de las tres organizaciones cuando considere que están en juego los intereses municipales. Como antecedentes, mencionó la intervención de la Secretaría de Trabajo en conflictos recientes, una reducción del gasto destinado al servicio de recolección y una paritaria que calificó como la más beneficiosa para el municipio en los últimos años.

Sobre el poder que conservan las corporaciones gremiales y empresarias en Córdoba, el intendente buscó despegarse de las responsabilidades históricas. "No es una atribución que le hemos conferido nosotros", respondió, en una referencia directa a una estructura de poder que excede a su administración.

La crisis del COyS también empieza a proyectarse sobre el escenario político provincial. Passerini habló de "carroña vieja", cuestionó a sectores de la oposición que, según su interpretación, buscan obtener rédito electoral de las denuncias y reivindicó las acciones contra la corrupción realizadas durante sus casi siete años de gestión municipal junto a Martín Llaryora.

La disputa con Pinsiroli, entonces, ya no se limita a quién tenía razón sobre las horas extras. El intendente busca evitar que la denuncia del exfuncionario se convierta en una crisis de credibilidad para su administración. Para eso, eligió contraatacar en dos frentes: los tribunales, con una querella personal, y la gestión, con una auditoría que deberá poner luz sobre el funcionamiento del ente.

La pregunta que queda abierta es si la ofensiva política alcanzará para despejar las sospechas sobre el COyS. Porque mientras Passerini califica de mentiroso a quien hasta hace pocos días conducía el organismo, la investigación judicial deberá establecer qué pasó con los fondos públicos y quiénes fueron responsables.