La organización del rally quedó atravesada por un conflicto en torno al operativo de seguridad exigido para realizar la competencia. Según sus organizadores, el número de efectivos solicitado elevó los costos a más de $60 millones, una cifra que consideraron imposible de afrontar a pocos días del evento.

Héctor Mansilla, uno de los responsables de la organización, explicó la situación en diálogo con Punto a Punto Radio. Allí cuestionó la decisión de las autoridades provinciales y sostuvo que las exigencias no se correspondían con las características de la competencia ni con los antecedentes de seguridad de las ediciones anteriores.

"Nos plantearon el martes a la tarde, conversando con los intendentes que involucraron acá arriba, un operativo de seguridad que uno entiende desde el punto de vista de que estamos de cara a una fecha mundialista", señaló. Sin embargo, remarcó que la organización lleva adelante un campeonato que, según dijo, nunca registró inconvenientes de este tipo.

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Mansilla detalló que los costos habituales de seguridad para las competencias "rondan entre los $12 y los $15 millones", aunque aclaró que ese monto generalmente lo cubre el municipio. Para graficar la diferencia con el operativo solicitado en esta oportunidad, comparó las exigencias con las de una edición anterior.

"El año pasado corrimos este mismo tramo con 12 efectivos policiales. Ahora planteaban 45", afirmó. El sector al que hizo referencia es el tramo de Pampa de Santa Catalina, que estaba previsto para disputarse durante la mañana del sábado y que, según explicó, tiene accesos limitados.

El organizador consideró que hubo "un celo excesivo" por parte de las autoridades. También recordó que en 2024, en el mismo escenario, se había realizado una competencia con ocho policías por tramo. "Nosotros debemos decirlo: nunca hemos tenido un problema con la Policía. Podés discutir dos policías más, dos policías menos, pero de ahí a que a dos días de la carrera, cuando tenés pilotos de diez provincias que están viniendo a correr y dos pilotos que vienen del exterior, con reservas hechas, te vuelvan a sacar demás... A ver, es inviable»" sostuvo.

"Creo que se equivoca el ministro"

Mansilla también cuestionó las explicaciones del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. "Yo creo particularmente que se equivoca el ministro, porque aparte él hace alusión a un accidente que hubo en el Julio Sexta. Nosotros, después de ese accidente, corrimos cinco carreras y venimos gestionando el campeonato cordobés de rally hace diez años, y no hemos tenido nunca un accidente", expresó.

En ese sentido, diferenció la escala de las competencias que organiza de la de un evento internacional. "No es que estamos corriendo la fecha del campeonato estadounidense o que estamos corriendo la fecha por el Mundial", aclaró. Además, destacó que el acceso del público a las carreras es gratuito y que la organización trabaja junto con los municipios y la Agencia Córdoba Deportes para sostener la actividad.

El organizador contó que, durante la jornada previa a la entrevista, el promotor del evento mantuvo conversaciones con el jefe de la Policía de Córdoba. Según relató, en ese intercambio se planteó la posibilidad de reducir el operativo un 30%, "pero aun así el costo superaba los $60 millones". También lamentó que no hubieran logrado hablar con el gobernador Martín Llaryora antes de que se tomara la decisión.

Consultado sobre los motivos del conflicto, Mansilla deslizó que podría haber existido una disputa política detrás de las exigencias. "Creo particularmente, no voy a hablar del nombre del grupo, porque hay una disputa política y quedamos al medio", manifestó. Cuando le preguntaron si se refería a una interna entre dirigentes, respondió: "No sé si Passerini y Llaryora o Quinteros. Algo hubo en medio". De todos modos, aclaró que no sabía con certeza qué había ocurrido.

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"Nunca vamos a saber qué es lo que pasó, porque para que se plantee un operativo tan grande, de cara al futuro, con estas mismas condiciones es imposible realizar cualquier tipo de evento", advirtió. Mansilla también recordó el crecimiento que tuvo la competencia desde que asumieron la organización junto a Robles: "Cuando agarramos la gestión del rally teníamos 20 autos y hoy tenemos una media de 80".

Finalizo defendiendo el trabajo de quienes sostienen el campeonato y remarcó que lo hacen por compromiso con la actividad. "Ninguno de los que hacemos esto, ni siquiera por un sueldo, lo hacemos por la pasión, porque defendemos el rally de siempre", concluyó.