Río Ceballos lanza su temporada de verano con Los Tekis, Los Herrera y más de 3 meses de actividades

Río Ceballos prepara el lanzamiento de su temporada de verano 2026/2027 con una apertura que tendrá música en vivo, actividades gastronómicas y una agenda cargada de propuestas para vecinos y turistas.

El inicio oficial será el jueves 3 de diciembre desde las 19 horas en el Polideportivo Jorge Newbery, con las presentaciones de Los Tekis, Los Herrera y DJ Jhony Monzo.

El acceso será mediante la entrega de un alimento no perecedero, que funcionará como entrada para el evento.

Música, feria y propuestas para toda la familia

Además de los espectáculos musicales, la jornada contará con food trucks y una feria de emprendedores y artesanos, con productos y propuestas locales.

Desde el municipio anticiparon que la temporada tendrá actividades durante todos los días y una agenda especial para cada fin de semana, con opciones vinculadas a la cultura, el deporte y el turismo.

Una temporada con festivales, teatro y deportes

Entre las actividades previstas para el verano habrá:

•Presentaciones de libros y muestras artísticas. •Conciertos de folclore, tango, blues, jazz, rock y tributos. •Obras de teatro y un festival de títeres. •El Festival de La Quebrada y los carnavales.

También habrá propuestas deportivas y recreativas, como un campeonato de kickboxing, una regata de kayak y el campeonato de karting a rulemanes.

Turismo activo y naturaleza

La agenda de verano incluirá actividades para quienes busquen recorrer los paisajes de la ciudad, con experiencias de kayak, senderismo y tours turísticos para conocer la historia y los atractivos naturales de Río Ceballos.

Desde el municipio destacaron que la propuesta apunta a fortalecer la actividad económica local, generando movimiento para comercios, alojamientos, espacios gastronómicos, emprendedores y prestadores turísticos.

Qué se podrá ingresar al evento

Para la apertura del 3 de diciembre estará permitido ingresar con:

•Equipos de mate. •Reposeras. •Mascotas.

No estará permitido el ingreso con comidas, bebidas, elementos punzantes ni pirotecnia.

Además, el transporte urbano será gratuito desde las 19 hasta las 00 horas para facilitar el traslado hacia el Polideportivo Jorge Newbery.

El intendente Ezequiel Lemos señaló que la intención es que Río Ceballos tenga una temporada con propuestas permanentes y que los eventos también representen oportunidades para la economía local.

“Queremos que este verano Río Ceballos sea una ciudad donde siempre haya algo para hacer, para descubrir y para compartir. Que nuestros vecinos disfruten de estas propuestas y que quienes nos visiten encuentren motivos para quedarse y volver”, expresó Lemos.