RIU Hotels & Resorts acaba de confirmar la compra del histórico hotel Princesa Sofía de Barcelona a sus, hasta ahora, propietarios, Blasson Property Investments y BNP Paribas Asset Management Alts. El activo tiene una ubicación estratégica en la avenida Joan XXIII, a solo una manzana de la avenida Diagonal, justo al lado del Camp Nou, de la emblemática sede de CaixaBank y frente a los Jardines de las Infantas y diversos campus de la Universidad de Barcelona, en la parte más elegante del distrito de Les Corts - Pedralbes.

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El hotel, que pertenecía hasta ahora a la marca internacional Hyatt, cuenta con 465 habitaciones distribuidas en 19 plantas y con uno de los centros de eventos y reuniones más grandes de la ciudad, pasará a estar gestionado por RIU a partir del día 1 de abril de 2027, convirtiéndose en el hotel número 14 de su línea urbana RIU Plaza, con la que ya está presente en capitales mundiales como Londres, Nueva York o Chicago.

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La operación no es una compra más. Es la respuesta a una obstinación: “Con este hotel cumplimos un objetivo histórico, ya que llevábamos más de una década buscando la oportunidad adecuada para invertir en la ciudad de Barcelona, que ha sido una prioridad estratégica para nosotros desde que lanzamos nuestra línea Riu Plaza en 2010 (en Ciudad de Panamá). Afrontamos este proyecto con la misma ilusión y dedicación profesional que invertimos en el hotel Riu Plaza de Madrid, que hoy es nuestro activo más conocido”, afirma Luis Riu, CEO de RIU.

La operación inmobiliaria ha sido intermediada por aCapital en la parte compradora y por Eastdil y Colliers en la parte vendedora.

Según publicó el sitio Moncloa.com, la operación se cerró por 350 millones de euros.