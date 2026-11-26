La puesta en marcha de la nueva planta de motores Multijet 2.2 en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, tuvo un mensaje que excedió el anuncio industrial. Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica, aprovechó la presentación para poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones de la automotriz: la pérdida de competitividad de las fábricas de Argentina y Brasil frente al crecimiento de los vehículos importados, especialmente los provenientes de China.

“La cantidad de impuestos y tributos para los productos importados no es suficiente para frenar este crecimiento”, afirmó el ejecutivo, al referirse al avance de las importaciones y su impacto sobre la producción local.

La declaración representa un reclamo directo hacia la política comercial y tributaria de los países de la región. Aunque Zola no pidió explícitamente una suba de impuestos, planteó que las condiciones actuales no permiten equilibrar la competencia entre los vehículos fabricados localmente y aquellos que llegan desde otros mercados.

“Los gobiernos tienen que evaluar cómo podemos determinar un buen balance, un buen nivel de equilibrio”, sostuvo al analizar la situación de los vehículos electrificados, segmento en el que considera que los fabricantes chinos cuentan con condiciones más favorables.

Stellantis, nueva planta de motores en Ferreira Córdoba | Crédito: Matias R. Quiroga, Prensa Stellantis

Menos producción, mayores costos

Zola explicó que el problema de competitividad no está relacionado únicamente con los costos industriales de Stellantis, sino también con la evolución de los mercados y el volumen de producción de las plantas.

Según los datos que compartió, el mercado argentino registra una caída de poco más del 10% respecto del año anterior, mientras que Brasil crece cerca del 15%. Sin embargo, en el principal mercado de Sudamérica la expansión se explica principalmente por las importaciones, mientras que la producción local también retrocede.

“Cuando la producción local cae, los costos fijos que nosotros tenemos tienen que ser soportados por una cantidad de producción menor. Y con eso, claro, la competitividad cae”, explicó.

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El ejecutivo señaló que el aumento de las importaciones se observa tanto en Argentina como en Brasil y que China tiene un papel destacado en esa dinámica. Para Stellantis, el desafío consiste en sostener los volúmenes de fabricación y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia de sus operaciones.

La compañía trabaja sobre distintos componentes de su estructura de costos: materias primas, proveedores, tecnología, equipamiento, negociación comercial y distribución. Zola también mencionó la búsqueda de nuevos proveedores y la sustitución de algunos actuales como parte de la estrategia para ganar eficiencia.

Sin embargo, reconoció que la empresa no controla todas las variables que determinan su competitividad. Entre ellas, mencionó el tipo de cambio, la legislación tributaria y las condiciones de acceso de los productos importados.

El desafío de los autos chinos

El avance de las marcas chinas fue uno de los ejes centrales de la conferencia. Zola explicó que la competitividad de cada fabricante depende de factores como el nivel de integración local, la ubicación de las plantas y los impuestos aplicados a los componentes.

En el caso de los vehículos electrificados, sostuvo que las inversiones necesarias para desarrollar baterías y nuevas tecnologías generan diferencias relevantes frente a los modelos de combustión.

“Cuando comparamos la competitividad que tenemos hoy para producir vehículos eléctricos o electrificados con los chinos, encontramos algo que no es favorable para nosotros”, afirmó.

Por eso, consideró que los gobiernos deben encontrar mecanismos que permitan atraer nuevas inversiones sin perjudicar a las empresas que ya tienen estructuras industriales instaladas en la región.

“Es claro que los gobiernos buscan alternativas, formas para atraer inversiones”, señaló. Pero advirtió que el desafío consiste en equilibrar esa política con la necesidad de garantizar la continuidad y competitividad de las operaciones existentes.

Ferreyra, en el centro de la estrategia regional

Las declaraciones de Zola se produjeron durante la inauguración de la nueva planta de motores Multijet 2.2, una inversión que forma parte de los US$ 385 millones destinados por Stellantis a su operación cordobesa.

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El proyecto contempla una capacidad de producción de hasta 100.000 motores anuales, aunque en la conferencia se precisó que la configuración inicial será de un turno y una capacidad de alrededor de 40.000 unidades por año, con posibilidad de ampliación según la demanda.

Más del 70% de la producción prevista se exportará durante el primer año, principalmente a Brasil y Uruguay. Los motores equiparán modelos como Fiat Titano, Ram Dakota, Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Fiat Scudo.

La planta involucra a más de 400 colaboradores directos e indirectos y a 10 proveedores argentinos. El Polo Industrial Ferreyra, que cumple 30 años, produjo más de 1,5 millones de vehículos y recibió inversiones superiores a US$ 1.000 millones en los últimos tres años.

Zola destacó que existe potencial para exportar motores a otros mercados, entre ellos México, Medio Oriente y África, aunque remarcó que esas oportunidades dependerán de la competitividad de la producción cordobesa.

Un 2027 sin crecimiento previsto

Al proyectar el próximo año, el presidente de Stellantis para Sudamérica anticipó un escenario conservador. La compañía trabaja con distintas hipótesis, pero su previsión más probable es que el mercado regional mantenga una dimensión similar a la actual.

“Hoy la previsión es conservadora y, infelizmente, no prevemos un crecimiento. Prevemos estabilidad”, afirmó.

Zola explicó que Brasil representa cerca del 60% del volumen automotor de Sudamérica y que las decisiones económicas y fiscales del próximo gobierno brasileño todavía generan incertidumbre.

En ese contexto, insistió en que la competitividad será determinante para definir futuras inversiones y el nivel de actividad de cada planta.

“Tenemos que trabajar juntos para buscar competitividad para la industria local”, concluyó.