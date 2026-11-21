El gol que le permitió a Vélez seguir en carrera en el Torneo Clausura también tuvo un efecto decisivo fuera de la cancha. Ronaldo Martínez convirtió el empate frente a Belgrano, alcanzó los 10 tantos con la camiseta del Fortín y cumplió la condición que obligaba al club de Liniers a ejecutar la opción de compra acordada con Talleres. Una conquista que no sólo resultó clave para el desarrollo del partido, sino que también terminó de definir su futuro.

El atacante paraguayo había llegado a Vélez a préstamo hasta fines de 2027, con una cláusula que establecía la compra de su pase si alcanzaba los diez goles. Con esa marca cumplida ante el Pirata, la institución deberá desembolsar una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares por el 70% de la ficha. Además, se espera que el futbolista firme un nuevo vínculo por tres años.

La operación representa una apuesta por un delantero que logró afirmarse en Liniers y convertirse en una pieza importante del equipo de Guillermo Barros Schelotto. Su rendimiento terminó de justificar una inversión que estaba condicionada a una cantidad determinada de goles.

El gol que activó la transferencia

Martínez llegó al partido ante Belgrano con nueve conquistas. A los 13 minutos del segundo tiempo, después de una asistencia de Diego Valdés, recibió y resolvió con una mediavuelta que terminó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Thiago Cardozo. Fue el 1-1 de Vélez y el décimo tanto personal en el club.

Belgrano estuvo dos veces arriba, pero cayó por penales y se despidió del Clausura

Su recorrido goleador había incluido conquistas ante Estudiantes, Newell's, Tigre, Platense y Central Córdoba. Frente al conjunto santiagueño había marcado tres tantos, mientras que ante Tigre y Platense había convertido por duplicado. El gol contra el Pirata completó la cuenta y activó la cláusula que ahora obliga a Vélez a concretar la compra. El delantero también habló después del encuentro, luego de la clasificación del Fortín por penales. “Uno siempre trabaja y sueña con hacer la mayor cantidad de goles. Hoy me toca hacerlos en Vélez y estoy muy contento por eso”, expresó.

El mejor momento de su carrera

Martínez explicó que su presente también está relacionado con la confianza y la paciencia que necesita un delantero para encontrar su lugar dentro del área. En ese sentido, contó que suele conversar con Dylan Godoy sobre los movimientos y las funciones de cada uno en ataque. “Muchas veces hablo con Dylan, porque él tiene mucha tendencia a salir del área cuando no le llega la pelota, y el 9 tiene que estar ahí, para la puntada final. Eso es paciencia y trabajo”, señaló.

El paraguayo atraviesa, según sus propias palabras, el mejor momento de su carrera. “Es el mejor momento de mi carrera, increíble, donde nunca me tocó estar, y estoy muy contento por eso. Es distinto cuando hay mucha confianza, me agarra con muchos partidos encima”, había manifestado antes del cruce con Belgrano.

Pese a su rendimiento, Martínez no fue convocado por Gustavo Alfaro para la fecha FIFA de noviembre, en la que Paraguay enfrentó a Japón y Singapur. La ausencia en la selección no modificó su buen presente en Vélez, donde sus goles terminaron de resolver una cuestión contractual que ahora tendrá un desenlace concreto.