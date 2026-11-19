La geografía chilena ofrece diversidad de paisajes, desde el desierto hasta el extremo sur, en la Patagonia. Playas, embravecidos ríos, parques nacionales, glaciares, las opciones son numerosas. Te recomendamos 12 de ellas para aventurarte, cambiar de paisaje y empezar a planificar tu próxima escapada, fuera de los destinos tradicionales.





Arica: playas para relajarse o surfear

Conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, Arica es una excelente alternativa para pasar las vacaciones junto al mar. Recorré sus más de 20 kilómetros de costa, practicá deportes acuáticos o elegí una playa para descansar. Entre las más conocidas están La Lisera, El Laucho y Chinchorro, con sectores habilitados para el baño.

Antofagasta: La Portada e icónicos miradores

La Portada de Antofagasta.

La costa de la Región de Antofagasta puede ser un gran destino para este verano. La capital regional cuenta con la icónica Portada, una playa artificial, canchas deportivas, restaurantes y un paseo peatonal para caminar junto al océano. Otra opción es Tocopilla, alternativa más tranquila que destaca por su playa Covadonga.

Naturaleza y senderos en el Parque Nacional Pan de Azúcar

¿Una caminata en un paisaje sacado de un cuadro de Dalí? En la Región de Atacama, el Parque Nacional Pan de Azúcar reúne costa, quebradas y flora adaptada a la escasez de agua, conformando una imagen surrealista.

Sus senderos Quebrada Castillo y Aguada Los Sapos permiten observar de cerca la vegetación característica del desierto costero. También puedes acercarte a la caleta Pan de Azúcar y conocer la actividad de sus pescadores.





Pichidangui, playa y deportes náuticos en Coquimbo

Playa de Pichidangui.

A unas 3 horas de La Serena, la bahía de Pichidangui, en la comuna de Los Vilos, es conocida por sus aguas tranquilas y sus condiciones para practicar deportes náuticos. Kayak, stand up paddle y buceo son algunas de las actividades que se pueden explorar según el estado del mar.

También cuenta con una pintoresca caleta de pescadores y con importante arquitectura patrimonial, donde destaca la Iglesia de La Roca, cuya forma triangular y autoportante asemeja la proa de un barco.

Playa Las Cujas: un rincón turquesa en Cachagua

Un secreto escondido entre Cachagua y Zapallar. La arena clara, las rocas y el color del agua hacen de Las Cujas uno de los rincones más llamativos de la costa de la Región de Valparaíso. Aquí podrás descansar junto al Pacífico, caminar entre sus formaciones rocosas particulares y, si te animas, practicar snorkel.

Cajón del Maipo: visita El Yeso y descubre la montaña

El Cajón del Maipo es una buena opción para dejar atrás Santiago por un rato y conectar con los paisajes de la cordillera de los Andes. Podés organizar un picnic, buscar un lugar con piscina o aventurarte por los senderos cordilleranos. Entre sus atractivos principales están el Embalse El Yeso, las rutas de trekking como El Morado y las termas Valle de Colina.

Rafting en el Cajón del Maipo.

Costa del Maule: playas y roqueríos

La costa del Maule tiene varios rincones que vale la pena descubrir este verano. En sus más de 120 kilómetros puedes descansar en las playas de Iloca y Pelluhue, recorrer los curiosos Arcos de Calán, sacar fotos en la Piedra de la Iglesia de Constitución y observar aves en la desembocadura del río Mataquito.

Y si te gustan el surf y la vida de caleta, termina el recorrido en Curanipe y aprovecha de probar algunos sabores típicos de la zona.

Aventura y naturaleza en San Fabián

El río Ñuble es uno de los protagonistas del verano en San Fabián. A cerca de una hora de Chillán, esta comuna de Ñuble combina paisajes de montaña, senderos y actividades al aire libre.

El sector La Balsa es un buen punto para pasar la tarde junto al río y contemplar el paisaje, con alternativas de rafting y kayak para los amantes de la adrenalina.

Playa Las Cujas, Región de Valparaíso.

Contulmo y el encanto del lago Lanalhue

A orillas del lago Lanalhue, Contulmo, en la Región de Biobío, reúne bosques nativos, tradiciones mapuches y una marcada influencia alemana. Además, sus aguas tranquilas permiten practicar actividades como kayak y esquí acuático.

En el pueblo, puedes recorrer sus calles para conocer su arquitectura y hacer una pausa en alguno de sus cafés para probar la exquisita repostería de la zona.

Una escapada entre naturaleza y cultura mapuche en el lago Budi

¿Sabías que el Budi es el único lago salado de Chile? A unos 100 kilómetros de Temuco, este rincón de la costa de La Araucanía es uno de los destinos de verano en Chile para quienes quieren combinar paisajes lacustres, observación de aves y tradiciones de las comunidades mapuche-lafkenche.

También puedes visitar Puerto Saavedra y conocer miradores como Cerro Maule y Quinchahue, con hermosas vistas hacia el océano Pacífico.

Tocá el cielo en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco

Descubrí la magia salvaje de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Ubicada en la Región de Los Ríos, este santuario cordillerano deslumbra con glaciares milenarios, imponentes volcanes y miradores sobre las nubes.

Se encuentra a solo una hora y media en vehículo desde la ciudad de Panguipulli, por lo que puedes combinar tu visita con la famosa Ruta de los 7 Lagos.

Punta Arenas, historia y paisajes junto al estrecho

Estrecho de Magallanes desde el Fuerte Bulnes.

Aprovechá las tardes largas del verano para conocer Punta Arenas. La costanera, la plaza Muñoz Gamero y el cementerio Municipal Sara Braun, conocido por sus cipreses, son algunas de las paradas que puedes incluir en un recorrido por la ciudad. Para hacer una pausa y probar algo típico: pasá por el Kiosko Roca.

Y si querés explorar más allá del área urbana, a unos 52 kilómetros al sur encontrarás el Parque del Estrecho, con senderos, miradores y el histórico Fuerte Bulnes.