El dirigente del PRO Oscar Agost Carreño confirmó que su partido negocia con La Libertad Avanza (LLA) un armado opositor en territorio cordobés, aunque aclaró que todavía no hay una alianza provincial cerrada. En una entrevista televisiva, precisó el alcance de los acuerdos: "Hoy la única alianza que está en condiciones de ser firmada es la de La Falda, porque tiene fecha electoral". Según afirmó, también se conversa en otras localidades, entre ellas Hernando.

La elección en La Falda es el 14 de marzo de 2027 y el entendimiento entre LLA, el juecismo y el PRO avanza sin la UCR, el partido gobernante en la localidad serrana.

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Agost Carreño dijo que su partido coincide en esas localidades con el Frente Cívico, con LLA y con otras fuerzas, y que espera repetir el esquema en toda la provincia. Fijó el objetivo en términos electorales: "Creemos que tenemos que terminar con casi 30 años de peronismo y que tenemos que hacer una alianza lo suficientemente fuerte para que eso sea posible".

En el programa FORUM, agregó que el acuerdo no alcanza por sí solo: "Tenemos que convencer al cordobés de por qué nosotros somos mejores que el peronismo".

Pese a haber sido uno de los diputados más críticos de Milei en el Congreso, Agost Carreño reconoció que su mirada sobre el Gobierno sigue igual: "Sigo siendo crítico del gobierno de Javier Milei, desde la micro y macroeconomía, hasta la cuestión de la calidad institucional". Recordó además que investigó el caso $LIBRA, para lo que viajó a Estados Unidos.

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Su argumento es que la discusión nacional y la provincial son distintas. "Eso no quiere decir que yo, en Córdoba, no me pueda sentar a una mesa a trabajar con gente que creo que es buena, genuina y que no es corrupta", afirmó. Nombró a Bornoroni, diputado nacional y referente libertario en la provincia, y al otro diputado por LLA, Gonzalo Roca.

Dijo que convivió con ambos en el Congreso y que con ellos logró "de los sanos acuerdos que tiene la política". Y agregó: "Nunca los he visto involucrados en alguna causa que yo haya investigado por corrupción".

Con la definición de la fecha electoral y el cierre de alianzas en el horizonte, el dirigente busca que el entendimiento con el espacio libertario no se lea como un respaldo al Gobierno nacional, sino como una herramienta para desplazar al peronismo de la gobernación.