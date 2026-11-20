La carrera hacia 2027 empieza a mover las piezas del tablero peronista cordobés. Mientras Martín Llaryora busca consolidar su armado provincial y Sergio Massa avanza en la construcción de un espacio nacional opositor a Javier Milei, los posicionamientos territoriales comienzan a dejar señales sobre una interna que todavía no terminó de ordenar sus coordenadas.

En ese escenario, el legislador departamental por San Justo, Gustavo Tévez, puso sobre la mesa una definición que tiene doble lectura política: respaldó la proyección nacional de Natalia De la Sota, sostuvo que debe seguir dentro del peronismo cordobés y, al mismo tiempo, ratificó su apoyo a la reelección del gobernador.

En declaraciones a Perfil Córdoba, Tévez consideró que la diputada nacional tiene condiciones para encabezar una construcción presidencial alternativa al mileismo. "Es una dirigente potable para encabezar un proyecto nacional alternativo al actual gobierno nacional", dijo. Y remarcó: "Natalia tiene las ideas claras, tiene conceptos claros y principalmente tiene incorporado el concepto de la justicia social y de la igualdad de oportunidades".

La definición del peronista de San Justo adquiere relevancia en medio de los movimientos que atraviesan al PJ. La reciente exposición de De la Sota junto a Massa, en el acto por el Día de la Militancia en San Fernando, volvió a poner en discusión el lugar de Córdoba en el armado peronista nacional. Massa la sentó a su lado y la incorporó al lote de "presidenciables", en una señal que también puede leerse como una presión sobre el cordobesismo que conduce Llaryora.

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La posición de Tévez introduce otro elemento en esa discusión. El legislador no plantea una salida de Natalia del espacio provincial ni un enfrentamiento con el gobernador. Por el contrario, intenta hacer compatibles las dos construcciones. "Una cosa no quita la otra", respondió cuando se le preguntó si la diputada debía concentrarse en acordar con el peronismo cordobés o avanzar con su proyección nacional.

"Me cuesta concebir a este espacio sin Natalia De la Sota adentro", afirmó. Y fue más allá: consideró que, siendo parte del peronismo cordobés, también podría "poner alguna ficha a nivel nacional", acompañando una fórmula o incluso encabezándola.

La frase del ex intendente de Brinkmann cobra peso en una interna donde los movimientos territoriales empiezan a exponer diferencias sobre cómo ordenar el frente provincial de cara a 2027. En San Justo, como en otros departamentos, las apariciones y los posicionamientos de dirigentes que disputan espacios de representación comienzan a tensionar los liderazgos locales. En ese marco, el respaldo de Tévez a Natalia también abre interrogantes sobre la dinámica interna del peronismo en el departamento.

​Llaryora y Milei, en clave 2027

Sin embargo, el legislador buscó despejar cualquier interpretación de ruptura con el proyecto provincial. Su segunda definición fue explícita: "Acompañamos a nuestro gobernador Martín Llaryora en su reelección, para darle continuidad al proyecto que desde hace años nuestro espacio político viene desarrollando en Córdoba".

Tévez enmarcó su respaldo en la defensa de la gestión provincial, particularmente de la obra pública y las políticas sociales. Destacó la infraestructura vial, la continuidad de obras en el interior y la asistencia a los sectores más vulnerables. "Es un proyecto político y un gobierno que no abandona a la discapacidad, que no abandona a quienes más lo necesitan, que acompaña a cada uno de los pueblos del interior y a sus instituciones", opinó.

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Sin embargo, su lectura política también estuvo atravesada por un cuestionamiento directo al modelo económico de Milei. El dirigente del este cordobés reclamó un Estado nacional presente y cuestionó el abandono de obras viales, el cierre de agencias de extensión rural del INTA y la posible clausura de registros de maquinaria agrícola. En San Justo, advirtió, están en riesgo tres de esos registros.

"El Estado nacional no puede cerrar agencias de extensión rural del INTA", planteó. Y sintetizó su crítica con una definición que conecta con el discurso que comparten Llaryora y De la Sota: "A lo mejor tiene superávit, pero un superávit que tiene un gran déficit social".

En esa línea, Tévez defendió la necesidad de construir una alternativa electoral nacional. "Se necesita construir una unidad que abarque a todos los sectores de la oposición y que haya posibilidades concretas de obtener un triunfo electoral", señaló. No obstante, aclaró que esa construcción debe respetar los tiempos institucionales: "Fue un gobierno legítimamente y democráticamente elegido. Debe llegar al 10 de diciembre y en eso tenemos que todos acompañar".

La apelación a la doctrina social de la Iglesia, la justicia social y la igualdad de oportunidades apareció como el punto de encuentro que el legislador identifica entre las distintas vertientes del peronismo. Una referencia que también funciona como puente discursivo entre Llaryora y De la Sota, aunque sus estrategias políticas y sus posicionamientos frente al escenario nacional no necesariamente coincidan.

La definición de Tévez deja planteada una doble apuesta: Natalia de la Sota con proyección nacional y Llaryora como candidato a la continuidad en Córdoba. Una combinación que no despeja el interrogante de fondo: hasta dónde está dispuesto a ceder el cordobesismo frente a la presión del PJ nacional para sumarse a un armado anti-Milei, sin resignar la autonomía política con la que el gobernador busca llegar a 2027.