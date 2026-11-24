El legislador Alfredo Nigro (UCR) vinculó el fallecimiento de un interno electrocutado en su celda con las advertencias que la oposición viene realizando sobre las condiciones de seguridad e infraestructura del establecimiento. Reclamó explicaciones al gobierno provincial y cuestionó a la mayoría oficialista por no habilitar el tratamiento de iniciativas de fiscalización. El penal arrastra antecedentes por estafas telefónicas, drogas y condenas a exautoridades.

La muerte de un interno en la cárcel de Villa María abrió un nuevo frente de cuestionamientos políticos sobre el funcionamiento del Servicio Penitenciario de Córdoba. El parlamentario radical puso el foco en las condiciones de seguridad e infraestructura del Establecimiento Penitenciario N° 5 y denunció que la falta de controles legislativos y las respuestas pendientes de la administración provincial dejaron sin tratamiento advertencias que la oposición viene planteando desde hace varios años.

"Por la falta de control lamentamos una muerte evitable", sostuvo el parlamentario, quien vinculó el caso con los pedidos de informes que presentó en la Legislatura para conocer en detalle el estado edilicio, las condiciones de seguridad y la infraestructura eléctrica del penal.

Leandro Jesús Martínez Mazzini, de 31 años, murió el jueves 19 de noviembre luego de recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un alargue de fabricación casera en el interior de su celda. El interno, domiciliado en Oliva, cumplía una condena de tres años de prisión efectiva por delitos de violencia de género contra su expareja.

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Según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba, el episodio se produjo alrededor de las 15.04. Personal médico del establecimiento intervino con la colaboración de un servicio de emergencias, que realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, el fallecimiento fue constatado a las 15.25, con diagnóstico presuntivo de descarga eléctrica.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple N° 1 de Villa María, Silvia Maldonado, y del juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, quienes deberán establecer las circunstancias del episodio.

Legislador Alfredo Nigro (UCR) | Crédito: cedoc

Los pedidos de informes

En medio del inicio de la investigación judicial, Nigro trasladó la discusión al terreno político y legislativo. El radical cuestionó que la mayoría oficialista haya impedido el avance de distintas iniciativas destinadas a fiscalizar el funcionamiento del establecimiento, entre ellas un pedido de informes presentado en junio de este año y dirigido al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo.

"Hace tiempo venimos exigiendo respuestas formales sobre lo que ocurre puertas adentro del Establecimiento Penitenciario N° 5, pero la mayoría oficialista elige mirar para otro lado, cajoneando cada iniciativa de fiscalización", cuestionó.

El legislador departamental por General San Martín recordó que los planteos comenzaron en 2023, a partir de las denuncias por estafas telefónicas organizadas desde el interior del penal, en el marco del denominado "call center tumbero". Posteriormente, las iniciativas incorporaron interrogantes sobre la tenencia de estupefacientes dentro del establecimiento y las condiciones de seguridad e infraestructura.

En ese recorrido mencionó el proyecto 38.514, presentado en 2023, y el expediente 46.640, impulsado este año, que no llegó a ser tratado en sesión. El último pedido de informes apunta específicamente a las condiciones edilicias, el hacinamiento, la seguridad y el estado de las instalaciones eléctricas.

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Antecedentes

El antecedente del "call center tumbero" le agrega otro componente al reclamo radical. Aquella investigación derivó en condenas contra exautoridades penitenciarias, policías, internos y familiares, además de allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares y sustancias estupefacientes.

A esos antecedentes, Nigro se hizo eco de denuncias de personas privadas de la libertad y organizaciones de derechos humanos sobre situaciones de hacinamiento crítico, deficiencias de higiene y habitabilidad, problemas en la atención médica y psicológica y episodios de violencia vinculados al régimen de aislamiento punitivo.

"La barrera al control tiene consecuencias y están a la vista", sostuvo el legislador villamariense, quien también cuestionó la falta de respuestas institucionales frente a las advertencias sobre el funcionamiento del penal.

Un nuevo reclamo

Frente a la muerte del recluso, Nigro adelantó que seguirá insistiendo "con una nueva presentación en la Legislatura exigiendo que las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario brinden explicaciones urgentes". No podemos seguir mirando para otro lado. Ya es tarde para los lamentos», advirtió el radical.

Desde el área provincial consultada por el pedido de informes señalaron que "no hay problema de responder", una posición que abre la expectativa de una respuesta oficial sobre los cuestionamientos planteados por el bloque opositor.

La muerte del interno vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de funcionamiento de la cárcel de Villa María. Mientras la Justicia busca establecer qué ocurrió dentro de la celda, el radicalismo fogonea reabrir una discusión sobre los controles en los establecimientos penitenciarios en la provincia.