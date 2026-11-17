Una explosión registrada este martes en el Centro de Salud Municipal de Río Primero dejó a un trabajador con quemaduras mientras realizaba tareas de mantenimiento en el edificio. El operario, de 48 años, recibió las primeras curaciones en el lugar y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Córdoba para recibir atención médica especializada.

El hecho ocurrió en el antiguo consultorio odontológico, donde se llevan adelante trabajos para construir un nuevo baño adaptado para personas con discapacidad. Según las primeras informaciones, el trabajador habría utilizado una amoladora para retirar una pantalla de gas que llevaba mucho tiempo fuera de uso. Por causas que todavía se investigan, la maniobra provocó una explosión.

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De acuerdo con la información proporcionada por el área de Prensa del Municipio, el operario sufrió quemaduras de primer grado. Tras el incidente, recibió las primeras curaciones del director del centro sanitario, Norberto Juárez. Sin embargo, otras informaciones policiales señalaron que el hombre había sufrido quemaduras de consideración y que, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Instituto del Quemado de Córdoba.

Después de la explosión, el edificio quedó bajo consigna policial a la espera de la intervención de Policía Judicial, que deberá realizar las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el estallido. Mientras se desarrollan las actuaciones, el Centro de Salud Municipal reorganizó su funcionamiento y, hasta nuevo aviso, atenderá exclusivamente urgencias y emergencias. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, que busca establecer las circunstancias del hecho.