“Uno debería tener derecho a vivir sin que lo intenten asaltar”: el reclamo tras el crimen del repartidor en Alta Córdoba

La noche del miércoles, un intento de robo en el barrio Alta Córdoba terminó con la vida de Mauro Quinteros, un trabajador de PedidosYa que se interpuso para defender a dos adolescentes. El repartidor recibió un disparo en el pecho cuando intentó frenar a uno de los delincuentes que tenía reducida a una de las jóvenes en la calle Góngora, cerca de General Paz.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.20. Dos hombres que circulaban en una motocicleta interceptaron a las adolescentes, de 14 y 16 años, mientras regresaban de caminar y trotar por el sector. Uno de los asaltantes bajó del vehículo y persiguió a una de ellas, mientras su cómplice siguió a la otra.

Florencia Gómez, hermana de Valentina, una de las jóvenes atacadas, contó en Cadena 3 que el delincuente alcanzó a su hermana, la tiró al suelo y comenzó a amenazarla con un arma. Fue entonces cuando Mauro advirtió la situación e intentó intervenir.

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El trabajador le gritó al agresor para que dejara de atacar a la adolescente. La respuesta fue un disparo a corta distancia que impactó directamente en su pecho. “Lo único que alcanzó Mauro fue decirle y se dio vuelta y lo mató”, reconstruyó Florencia a partir del relato de su hermana.

Los dos atacantes escaparon en la motocicleta. Aunque las jóvenes no sufrieron el robo de sus pertenencias, el episodio terminó con la muerte del repartidor. Valentina vio al trabajador tendido en el suelo y pidió ayuda a un grupo de jóvenes que se encontraba cerca. Minutos después llegaron efectivos policiales y una ambulancia, pero no pudieron salvarle la vida.

La hermana de la adolescente explicó que Valentina continúa conmocionada por lo ocurrido. “Ella aún se encuentra en un estado de shock. Anoche estuvieron declarando las chicas y hace un ratito la llevaron para Forense”, contó. Florencia también salió al cruce de los cuestionamientos sobre el horario en el que las jóvenes estaban en la calle. “Uno debería tener el derecho de salir a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a vivir sin que lo intenten asaltar en cualquier lugar”, planteó.

La investigación y el reclamo por la falta de cámaras

Otro de los puntos que cuestionó Florencia fue la falta de registros que permitan reconstruir con precisión el recorrido de los delincuentes. Según explicó, “los policías tenían que andar molestando a los vecinos, diciendo si alguien tiene una cámara, si tienen esto. Y nadie tenía”, afirmó. Las adolescentes tampoco pudieron aportar demasiados detalles para identificar a los atacantes: ambos llevaban casco y ellas no recordaban con precisión las características de la moto.

Por el homicidio hay un hombre de 38 años detenido. Su posible participación todavía es materia de investigación, mientras los investigadores buscan reconstruir el trayecto de la motocicleta a partir de las cámaras disponibles en la zona.

El asesinato de Mauro también provocó una fuerte reacción entre sus compañeros de trabajo. Repartidores de distintas aplicaciones se movilizaron en Alta Córdoba, donde realizaron cortes de calles y quemaron cubiertas para exigir justicia y reclamar medidas que les permitan trabajar sin exponerse diariamente a situaciones de violencia.

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Los trabajadores apuntaron contra el Ministerio de Seguridad de Córdoba y reclamaron la presencia del ministro Juan Pablo Quinteros para obtener respuestas. “Estamos pidiendo por la vida de Mauro, que se haga justicia por él y, más que nada, que Quintero dé la cara y nos dé la tranquilidad para seguir trabajando”, expresó uno de sus compañeros.

Otro repartidor recordó que Mauro había llegado a un supermercado de la zona para retirar un pedido cuando advirtió el ataque contra las adolescentes. “Intenta meterse y en eso que intenta salvar a esas dos criaturas le pegan a él un tiro en el pecho a sangre fría”, relató. Después de concentrarse en el lugar donde ocurrió el crimen, los manifestantes anunciaron que continuarían la protesta frente a Casa de Gobierno para reclamar una respuesta de las autoridades.