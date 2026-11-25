La provincia de Córdoba registró 5.642 escrituras durante octubre de 2026, según el Monitor de Actividad Notarial del Colegio de Escribanos de Córdoba. Aunque el número de operaciones aumentó en comparación con septiembre, el balance interanual continúa en terreno negativo.

El relevamiento indica que la actividad creció un 11,7% respecto del mes anterior, cuando se habían contabilizado 5.053 escrituras. En términos absolutos, se realizaron 589 operaciones más que en septiembre. Sin embargo, al comparar los resultados con octubre de 2025, se observa una caída del 3,6%. En ese período se habían registrado 5.853 escrituras, es decir, 211 más que durante el último mes relevado.

Los números reflejan una recuperación mensual de la actividad inmobiliaria, aunque todavía por debajo de los registros alcanzados un año atrás.

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El Monitor de Actividad Notarial del Colegio de Escribanos de Córdoba permite seguir la evolución de las operaciones inmobiliarias y notariales en la provincia. Los datos se elaboran a partir de los actos notariales de compraventa, hipotecas y donaciones.