Nuevocentro Shopping suma dos nuevas marcas internacionales a su propuesta comercial. Victoria’s Secret y Bath & Body Works desembarcaron en Córdoba de la mano de Grupo David, con la apertura de sus primeras tiendas en el interior de Argentina. El doble desembarco refuerza el posicionamiento del centro comercial como destino para el ingreso de grandes firmas internacionales.

Una de las aperturas más esperadas fue la de Victoria’s Secret, reconocida internacionalmente por su propuesta de lencería, indumentaria y belleza. La marca inauguró un local de 470 m², que se convierte en el más grande de la compañía en Argentina. Además, incorpora un diferencial inédito para el mercado nacional: por primera vez, contará con un espacio exclusivo de PINK, su línea más juvenil.

La operación está a cargo de Grupo David, socio y operador comercial que gestiona, representa y expande Victoria’s Secret en buena parte de América Latina. En diálogo con Punto a Punto, Gerardo Marcano, vicepresidente de la compañía, destacó la apuesta por el mercado cordobés y la variedad de categorías que tendrá disponible el nuevo establecimiento.

«Este es el primer local en toda Argentina que va a tener PINK«, remarcó Marcano. La línea contará con un espacio propio que incluirá indumentaria deportiva y casual, como tops, hoodies y joggers, además de una colección de sostenes y panties. Esta última categoría también tendrá una característica distintiva: será la única tienda del país donde se podrá encontrar esa propuesta de PINK.

El desembarco amplía la oferta de Victoria’s Secret en el mercado argentino, al reunir bajo un mismo techo los principales universos de la marca. «Tenemos un poco de todo para todas las clientas de Córdoba», sintetizó el ejecutivo.

Un local con distintos universos y categorías

Dentro del espacio dedicado a Victoria’s Secret, la propuesta se organiza en diferentes líneas que responden a estilos y necesidades de consumo. Entre ellas se encuentra Signature, que reúne la identidad clásica e icónica de la marca; Very Sexy, orientada a una estética más sensual; y Dream Angels, con una propuesta más romántica.

También estarán disponibles Body by Victoria, pensada para el uso cotidiano, y otras colecciones de la compañía, con distintas alternativas de lencería y prendas para estar en casa.

La oferta incluye bras, panties, pijamas y ropa casual, además de una selección de productos de belleza. En este segmento, el local contará con perfumes, fragancias, body mists y artículos para el cuidado corporal, con líneas reconocidas como Bombshell y Very Sexy.

A esto se suman accesorios y productos que forman parte del universo de la marca. Según explicó Marcano, el surtido se irá renovando de manera permanente: «Todas las semanas estamos recibiendo más productos, entonces no nos vamos a quedar sin producto».

Bath & Body Works también desembarcó en Córdoba

El segundo desembarco internacional en Nuevocentro Shopping corresponde a Bath & Body Works, otra de las marcas representadas por Grupo David. La firma inauguró un local de 80 m², que también marca su primera apertura en el interior de Argentina.

Reconocida por sus fragancias y productos de cuidado personal, la compañía ofrece una variedad de artículos que incluye cremas y lociones corporales, geles de ducha, jabones, body mists y perfumes. Su catálogo se completa con productos para aromatizar ambientes, como velas perfumadas y difusores.

La propuesta combina productos de bienestar y cuidado corporal con alternativas de perfumería y ambientación para el hogar, ampliando la oferta de categorías vinculadas a la belleza y el consumo personal dentro del shopping.

La llegada simultánea de ambas marcas se concreta a través de Grupo David y consolida a Nuevocentro como plataforma de expansión de compañías internacionales que buscan ampliar su presencia más allá de Buenos Aires.

Las expectativas y la posibilidad de nuevas aperturas

La apertura de Victoria’s Secret también llega en un momento de renovada exposición internacional para la marca, luego de la realización del Victoria’s Secret Fashion Show. En ese sentido, el nuevo local contará con productos vinculados al desfile, una propuesta que busca acercar a las consumidoras cordobesas parte de las colecciones y novedades que forman parte del universo global de la compañía.

«Estamos emocionados de compartir el mundo de Victoria’s Secret con todo Córdoba», sostuvo Marcano, quien destacó especialmente las expectativas que genera PINK entre las consumidoras más jóvenes.

Uno de los interrogantes que deja la apertura es si la marca proyecta ampliar su presencia en el mercado cordobés. Consultado sobre la posibilidad de una segunda tienda en la provincia, Marcano no confirmó una operación concreta, aunque dejó abierta la puerta a futuras novedades.

«Posiblemente, no puedo contar mucho, pero Victoria’s Secret tiene una presencia muy grande en Argentina y sí podemos esperar unas sorpresitas más», adelantó.

El ejecutivo tampoco precisó si esas eventuales aperturas podrían concretarse dentro de centros comerciales o en locales a la calle, y prefirió mantener el tema como una incógnita.

Por el momento, la apertura de Nuevocentro Shopping representa un paso importante para la expansión de la marca en el país. Con 470 m² de superficie, una propuesta que integra lencería, moda y belleza, y la llegada inédita de PINK, Córdoba se incorpora a la estrategia comercial de Victoria’s Secret con uno de los formatos más completos de la compañía en Argentina. El establecimiento cuenta, además, con un equipo de más de 40 colaboradores.