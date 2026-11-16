Villa María Sale: comenzó una nueva edición con promociones y financiación de hasta 20 cuotas

Comenzó la sexta edición de Villa María Sale (VM Sale), una propuesta impulsada por la Municipalidad junto a AERCA y ACOVIM, que reúne al sector comercial con el objetivo de incentivar el consumo, generar nuevas oportunidades de compra y fortalecer la actividad económica de la ciudad y la región.

La iniciativa se extenderá hasta el 15 de diciembre y ofrecerá promociones especiales, alternativas de financiación de hasta 20 cuotas, beneficios logísticos y distintas experiencias de compra en los comercios adheridos.

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La propuesta representa una oportunidad para que los clientes puedan anticipar sus compras de fin de año, acceder a mejores condiciones y aprovechar beneficios en una amplia variedad de rubros. Al mismo tiempo, busca atraer compradores de distintas localidades de la región, ampliar el alcance de los comercios villamarienses y potenciar el movimiento económico regional.

Sobre la propuesta, el intendente Eduardo Accastello dijo: “En esta edición especial, vamos a dotar al centro de infraestructura acorde a las compras de fin de año, en la peatonal y sectores de compras, para fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, y recibir a quienes nos visitan para realizar sus compras”.

En este sentido, VM Sale se consolida como una herramienta para fortalecer el entramado comercial, acompañar a los comerciantes, promover las ventas y contribuir al sostenimiento del empleo local.

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El trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones empresariales permite generar condiciones favorables para el desarrollo de la actividad privada y ampliar las oportunidades para toda la comunidad.

De esta manera, Villa María reafirma su perfil como centro comercial y de servicios de referencia para la región, promoviendo propuestas que benefician tanto a quienes eligen comprar en la ciudad como a quienes desarrollan allí sus actividades económicas.