Villa María Sale 2026: casi 100 comercios lanzaron descuentos de hasta 20 cuotas sin interés y sorteos por Navidad

Villa María puso en marcha una nueva edición de Villa María Sale, la iniciativa que reúne a comercios de la ciudad con promociones especiales de cara a la temporada navideña. La propuesta comenzó con la participación de 97 establecimientos adheridos y se extenderá hasta el 15 de diciembre.

El programa busca incentivar las compras en comercios locales mediante descuentos, opciones de financiación y actividades especiales. En esta edición, los consumidores podrán acceder a planes de pago de entre 6 y 20 cuotas sin interés, según el rubro, a través de beneficios con Bancor y Banco Macro.

La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Villa María junto a las cámaras empresariales AERCA y ACOVIM, con el acompañamiento de distintas empresas y servicios vinculados a la actividad comercial.

Qué rubros participan y cuáles tienen mayor presencia

La edición 2026 cuenta con comercios de diferentes sectores, entre ellos indumentaria, calzado y accesorios; gastronomía; salud y belleza; hogar, muebles y decoración; alimentos; tecnología e informática.

Dentro de los locales adheridos, el rubro con mayor participación es indumentaria, calzado y accesorios, que concentra el 30,9% de los comercios registrados. En segundo lugar aparece gastronomía, con el 14,4%, seguido por salud y belleza, con el 11,3%.

La inscripción continúa abierta para aquellos comerciantes y emprendedores que quieran sumarse a la iniciativa.

Sorteo de vouchers: cómo participar

Una de las novedades de esta edición será el Gran Sorteo de Vouchers, que permitirá a los clientes acceder a órdenes de compra aportadas por los propios comercios participantes.

Para participar, los consumidores deberán realizar una compra en un local adherido, escanear el código QR disponible en el establecimiento y completar sus datos junto con una imagen del comprobante de pago.

Los premios deberán utilizarse en el mismo comercio que aportó el voucher y podrán ser canjeados hasta el 31 de enero de 2027.

Dos noches de descuentos y actividades en el centro

Otra de las propuestas destacadas será “La Noche del Sale”, una acción que buscará extender la actividad comercial durante la noche con horarios especiales, intervenciones culturales y propuestas gastronómicas.

Las jornadas están previstas para el viernes 20 de noviembre y el viernes 4 de diciembre, fechas en las que los comercios adheridos podrán atender hasta la medianoche, desde las 18.