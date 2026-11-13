A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 13 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 13 de noviembre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 13 de noviembre a un valor en el mercado de $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 13 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 13 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.520,00 para la compra y $1.570,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 13 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.575,80 para la compra y $1.581,30 para la venta.

Dólar blue hoy, viernes 13 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 13 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 13 de noviembre a $1.658,40 para la compra y $1.664,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 13 de noviembre a $2.041 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 13 de noviembre en $1.642,20 para la compra y $1.644,51 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 918 puntos básicos este viernes 13 de noviembre.