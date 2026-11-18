A cuánto cotiza el euro blue hoy, 18 de noviembre
Este miércoles 18 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.780,75 para la venta y $1.818,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 18 de noviembre
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 18 de noviembre a $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.
RDEco: por qué la nueva canasta de inflación podría mostrar aumentos superiores en los precios
A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 18 de noviembre
El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.324,44 para la compra este miércoles 18 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.
Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este miércoles 18 de noviembre
RDEco: Lorenzo Sigaut Gravina advirtió que el Gobierno tiene una última oportunidad para cambiar su estrategia económica
Este miércoles 18 de noviembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.670 comprador y $1.785 vendedor.
Banco Nación: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.
Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.
RDEco: por qué la nueva canasta de inflación podría mostrar aumentos superiores en los precios
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 18 de noviembre
Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 18 de noviembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.585 para la compra y $1.605 para la venta.