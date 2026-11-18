A cuánto cotiza el euro blue hoy, 18 de noviembre

Este miércoles 18 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.780,75 para la venta y $1.818,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 18 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 18 de noviembre a $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 18 de noviembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.324,44 para la compra este miércoles 18 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 18 de noviembre

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este miércoles 18 de noviembre

Este miércoles 18 de noviembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.670 comprador y $1.785 vendedor.

Banco Nación: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 18 de noviembre

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 18 de noviembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.585 para la compra y $1.605 para la venta.