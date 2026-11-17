A cuánto cotiza el euro blue hoy, 17 de noviembre

Este martes 17 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.807,75 para la venta y $1.769,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 17 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 17 de noviembre a $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 17 de noviembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.324,44 para la compra este martes 17 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 17 de noviembre

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este martes 17 de noviembre

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Este martes 17 de noviembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.670 comprador y $1.785 vendedor.

Banco Nación: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 17 de noviembre

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 17 de noviembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.570 para la compra y $1.590 para la venta.