La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 26 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo. Según el cronograma oficial del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, los beneficiarios recibirán sus prestaciones de acuerdo con la terminación de su DNI.

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Durante esta jornada cobrarán los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima con DNI terminados en 4 y 5, mientras que los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 2 y 3 también recibirán sus pagos. Además, permanecen vigentes los períodos de cobro de otras tres asignaciones.

ANSES: qué jubilados y pensionados cobran este jueves 26 de noviembre

El organismo continúa con el calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, que comenzó el pasado martes 24 de noviembre. Durante esta jornada cobrarán los siguientes beneficiarios:

- Los DNIs terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

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ANSES: quiénes cobran la Prestación por Desempleo este jueves

Los titulares de la Prestación por Desempleo tendrán su segunda jornada de cobro correspondiente al calendario de noviembre, que comenzó el miércoles 25.

- Los DNIs terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre.

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ANSES: qué otras asignaciones se pueden cobrar este jueves 26 de noviembre

El organismo también mantiene vigentes los períodos de pago de otras tres prestaciones, que contemplan todas las terminaciones de DNI y se extenderán hasta el 10 de diciembre.

- Asignación por Maternidad: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

GZ /lr