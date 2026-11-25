La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 25 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Según el cronograma oficial del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, los beneficiarios recibirán sus prestaciones de acuerdo con la terminación de su DNI.

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Durante esta jornada finalizarán los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE). Además, comenzará el pago de la Prestación por Desempleo, mientras que continuará el cronograma de jubilaciones y pensiones superiores a la mínima.

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ANSES: qué jubilados y pensionados cobran este miércoles 25 de noviembre

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima recibirán sus ingresos durante esta jornada de acuerdo con la siguiente terminación del documento:

- Los DNIs terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

ANSES: quiénes cobran AUH y Asignación Familiar por Hijo este miércoles

El organismo finalizará este miércoles el calendario de pagos de noviembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo.

- Los DNIs terminados en 9: miércoles 25 de noviembre.

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ANSES: quiénes cobran la Asignación por Embarazo este miércoles

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán su última jornada de cobro correspondiente al calendario de noviembre.

- Los DNIs terminados en 9: miércoles 25 de noviembre.

ANSES: quiénes cobran la Prestación por Desempleo este miércoles

Este miércoles comenzará el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo, con los primeros beneficiarios según la terminación de su documento.

- Los DNIs terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre.

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También permanecen vigentes los períodos de pago de otras tres prestaciones, que incluyen todas las terminaciones de DNI y se extenderán hasta el 10 de diciembre.

- Asignación por Maternidad: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

GZ