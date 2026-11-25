La Asociación Bancaria anunció un paro nacional en todas las sucursales del Banco Santander para el 1 y 2 de diciembre, en reclamo por despidos y cierres y ante la falta de respuesta de la entidad.

La huelga se cumplirá durante las tres últimas horas de atención al público en las sucursales de todo el país. De esta manera, los dos primeros días del último mes del año, la entidad bancaria atenderá solo de 10 a 12.

Según detalló el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el paro se resolvió “ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la entidad”. Desde la organización recordaron que el pasado 18 de noviembre se realizó una audiencia en la Secretaría de Trabajo en la que se exhortó a las partes a mantener el diálogo.

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Al respecto, la conducción gremial remarcó: “Hemos manifestado nuestra voluntad de seguir dialogando a la espera de respuestas concretas. El Santander hizo lo contrario: sigue con los despidos y con el cierre de sucursales, como ocurre ahora con la de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba, entre otros”.

La lista de reclamos presentada por La Bancaria incluye cuestionamientos a las condiciones laborales e institucionales dentro del banco, al denunciar la existencia de despidos encubiertos, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, la tercerización de servicios, el incorrecto encuadramiento convencional y la imposición de “metas comerciales inalcanzables”.

Otras denuncias

Para la conducción sindical, este accionar responde al modelo de “una empresa que descarga su ajuste sobre los trabajadores” y acusa al banco de mantener “intransigencia de una patronal insensible, que frente a su falta de políticas comerciales inteligentes solo sabe responder con ajuste permanente”.

El gremio también cuestionó la supuesta injerencia de las autoridades de la entidad en la vida interna del sindicato. La dirigencia denunció el avasallamiento de la representación gremial y la intromisión en el proceso electoral de la organización mediante trabas a la participación de delegados, considerando que esta situación representa “una vulneración abierta de la libertad sindical y de la autonomía de nuestro sindicato”.





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