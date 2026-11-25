Los empleados de hoteles alojamiento tienen prevista una actualización salarial del 8% en noviembre de 2026, según el acuerdo paritario firmado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Argentina de Alojamientos por Horas (FADAPH). Los salarios básicos establecidos van desde los $933.757 hasta los $2.126.123, dependiendo de la categoría profesional de cada trabajador.

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El acuerdo, firmado el 20 de agosto de 2026, comprende a los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 397/04 en todo el territorio nacional. Los valores establecidos para noviembre constituyen la base de cálculo para la próxima negociación paritaria y serán aplicados como salarios básicos en caso de que no se alcance un nuevo acuerdo durante el mes.

Cuánto gana un empleado de un hotel alojamiento en noviembre de 2026

De acuerdo con las escalas salariales acordadas entre UTHGRA y FADAPH, los sueldos básicos del personal por categoría profesional correspondientes a noviembre son los siguientes:

- Ayudante general y/o playero: $1.224.488.

- Mucama y/o lavandera: $1.322.973.

- Empleado administrativo: $1.415.179.

- Oficial de oficios varios: $1.452.440.

- Gobernanta: $1.522.146.

- Conserje: $1.577.537.

- Conserje principal: $2.126.123.

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El acuerdo paritario también contempla una escala diferenciada para los trabajadores comprendidos en las categorías profesionales iniciales. En estos casos, los salarios básicos oscilan entre $933.757 y $1.338.085, según las tareas que desempeñen.

- Ayudante general y/o playero: $933.757.

- Mucama y/o lavandera: $979.414.

- Empleado administrativo: $1.008.128.

- Oficial de oficios varios: $1.040.096.

- Gobernanta: $1.069.958.

- Conserje: $1.101.090.

- Conserje principal: $1.338.085.

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Además, las partes ratificaron la plena vigencia del adicional especial por zona establecido en el acuerdo salarial del 23 de agosto de 2024. El documento también contempla una nueva instancia de negociación durante noviembre para acordar las condiciones salariales del próximo tramo de la paritaria.