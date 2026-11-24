Los trabajadores metalúrgicos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cobran en noviembre de 2026 los salarios establecidos en la paritaria del convenio colectivo 260/75, que contempla diferentes valores por hora y remuneraciones mensuales según la rama de actividad. El acuerdo firmado con las cámaras empresarias también fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia de $1.187.653 y una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000 para el mes.

Salarios de las Fuerzas Armadas: cuánto cobra el personal civil en noviembre de 2026

La actualización salarial surge del acuerdo firmado el 14 de agosto de 2026 entre la UOM y las cámaras empresarias del sector, que comprende distintas actividades metalúrgicas en todo el territorio nacional, con las exclusiones previstas para Tierra del Fuego. Las escalas distinguen entre trabajadores jornalizados y mensualizados, mientras que los valores básicos correspondientes a noviembre se mantienen respecto de octubre.

Cuánto cobra un trabajador metalúrgico de la UOM en noviembre de 2026

Las escalas salariales de la UOM establecen diferentes valores según la rama de actividad. Para el personal jornalizado, las remuneraciones se expresan por hora de trabajo, mientras que para los trabajadores administrativos, técnicos y auxiliares se fijan importes mensuales.

Rama 17: metalmecánica y actividades relacionadas

Esta escala también comprende las ramas 3, 13, 14, 15, 16 y 20. Los salarios básicos por hora son:

- Ingresante: $4.665,41

- Operario calificado: $5.054,03

- Medio oficial: $5.447,03

- Operario especializado: $5.827,06

- Operario especializado múltiple: $6.160,40

- Oficial: $6.445,08

- Oficial múltiple: $6.942,35

- Oficial superior (CNC): $6.942,35

- Oficial múltiple superior (CNC): $7.428,88

Rama 4: automotor

Los valores básicos por hora para los trabajadores comprendidos en la rama automotor son:

- Ingresante: $5.544,16

- Operario calificado: $6.002,92

- Medio oficial: $6.484,09

- Operario especializado: $6.931,14

- Operario especializado múltiple: $7.329,43

- Oficial: $7.681,10

- Oficial múltiple: $8.260,02

- Oficial superior (CNC): $8.260,02

- Oficial múltiple superior (CNC): $8.841,05

Cuánto ganan los encargados de edificios en noviembre: salarios por función y adicionales vigentes

Rama 10: fabricación, reparación y montaje de carrocerías

Los salarios básicos por hora de noviembre son:

- Ingresante: $5.230,69

- Operario calificado: $5.683,40

- Medio oficial: $6.118,11

- Operario especializado: $6.538,41

- Operario especializado múltiple: $6.942,35

- Oficial: $7.208,72

- Oficial múltiple: $7.779,02

- Oficial superior (CNC): $7.779,02

- Oficial múltiple superior (CNC): $8.324,45

Ramas 5, 8, 12 y 18: electrónica y otras actividades

Las remuneraciones básicas por hora correspondientes a estas ramas son:

- Ingresante: $4.721,89

- Operario calificado: $5.154,67

- Medio oficial: $5.523,19

- Operario especializado: $5.877,35

- Operario especializado múltiple: $6.254,24

- Oficial: $6.512,01

- Oficial múltiple: $7.020,05

- Oficial superior (CNC): $7.020,05

- Oficial múltiple superior (CNC): $7.514,60

Rama 1: aluminio

Los trabajadores jornalizados de esta rama tienen los siguientes salarios básicos por hora:

- Ingresante: $4.728,30

- Operario calificado: $5.144,52

- Medio oficial: $5.521,51

- Operario especializado: $5.917,24

- Operario especializado múltiple: $6.268,97

- Oficial: $6.531,73

- Oficial múltiple: $7.054,94

- Oficial superior (CNC): $7.054,94

- Oficial múltiple superior (CNC): $7.549,53

Cuánto cobran los empleados administrativos de la UOM en noviembre

Para el personal mensualizado, las escalas también varían según la actividad. En la rama 17, correspondiente a metalmecánica y actividades relacionadas, los salarios básicos administrativos de noviembre son:

- Administrativo de 1ª: $901.251,29

- Administrativo de 2ª: $1.000.218,13

- Administrativo de 3ª: $1.154.899,99

- Administrativo de 4ª: $1.261.330,39

En las restantes ramas, las remuneraciones administrativas se encuentran diferenciadas por categoría y actividad, con valores específicos para los grupos de personal técnico y auxiliar.

Sueldos de empleadas domésticas en noviembre: los valores mínimos con retiro y sin retiro y los adicionales

Bono de $50.000 de la UOM: quiénes lo cobran en noviembre

El acuerdo salarial establece una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000 para noviembre de 2026, destinada a los trabajadores comprendidos en las ramas y categorías alcanzadas por el convenio.

Para acceder al pago, los empleados deben mantener su contrato vigente al último día del mes. La suma se abona junto con las remuneraciones correspondientes y, para los trabajadores jornalizados, con la liquidación de la segunda quincena.

El importe se paga de manera proporcional a quienes cumplen jornadas reducidas o trabajan a tiempo parcial. También puede verse afectado por ausencias injustificadas, según las condiciones establecidas en el acuerdo.

Por otra parte, la paritaria fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia de $1.187.653 para noviembre, correspondiente a una jornada legal completa durante todo el mes. Este importe comprende los ingresos remunerativos y no remunerativos que percibe el trabajador, con excepción de las horas extras, y no debe confundirse con el salario básico de cada categoría.

GZ / lr