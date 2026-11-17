A partir del 1° de noviembre de 2026 entraron en vigencia los valores mínimos correspondientes a las remuneraciones del personal comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, según lo dispuesto por la Resolución CNTCP N° 7/2026. La grilla oficial detalla los montos discriminados por hora y por mes para cada una de las cinco categorías laborales del sector.

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La estructura salarial diferencia los haberes entre quienes cumplen funciones bajo la modalidad con retiro y aquellos trabajadores que desempeñan sus tareas sin retiro en el domicilio del empleador. En el caso de quienes realizan tareas encuadradas en más de una categoría, la normativa determina que les corresponde percibir la remuneración de la categoría mejor remunerada.

A continuación, se detallan los salarios mínimos por hora y mensuales correspondientes a todas las categorías vigentes en noviembre de 2026:

- Primera Categoría (Supervisor/a - coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo): con retiro $4.923,44 por hora y $614.186,76 mensual; sin retiro $5.339,08 por hora y $677.369,70 mensual.

- Segunda Categoría (Personal para tareas específicas - cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad): con retiro $4.695,59 por hora y $574.828,75 mensual; sin retiro $5.093,82 por hora y $633.158,89 mensual.

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- Tercera Categoría (Caseros - personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo): $4.447,11 por hora y $562.284,09 mensual.

- Cuarta Categoría (Asistencia y cuidado de personas - comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores): con retiro $4.447,11 por hora y $562.284,09 mensual; sin retiro $4.918,66 por hora y $619.810,80 mensual.

- Quinta Categoría (Personal para tareas generales - prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y toda otra tarea típica del hogar): con retiro $4.170,52 por hora y $511.639,37 mensual; sin retiro $4.447,11 por hora y $562.284,09 mensual.

Modalidades de liquidación y adicionales por antigüedad y zona

La liquidación de los haberes se define según la carga horaria semanal que el trabajador cumple para un mismo empleador. Para el personal que trabaja 24 o más horas semanales, el sueldo se liquida considerando el importe establecido para la modalidad retributiva mensual, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

En cambio, respecto de quienes trabajan para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario debe liquidarse de acuerdo con la modalidad retributiva por hora. Esta pauta rige para todas las escalas previstas en el régimen de la Ley N° 26.844.

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Al salario básico se suma un adicional salarial por antigüedad equivalente al 1% por cada año de servicio en la relación laboral, calculado sobre los salarios mensuales. Este suplemento se abona mensualmente y el tiempo de servicio se computa a partir del 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

Asimismo, rige un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías. Este incremento alcanza al personal que presta tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

GZ / lr